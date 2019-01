Svitavy – Zdejší fotbalové béčko drží kontakt na špici pořadí, ovšem mrzet ho musí prohry s úhlavními rivaly.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

S cílem dát zapomenout na jarní sestup z I. A třídy a bojovat o okamžitý návrat zpět vstupovalo do nové sezoně svitavské fotbalové B mužstvo. Svými výkony naznačilo, že jeho ambice jsou oprávněné, vždyť také obsazuje po podzimní části skupiny B krajské I. B třídy jako nejlepší zástupce regionu třetí místo a udržuje přímý kontakt s čelem tabulky.

Tým pod vedením trenérské dvojice Pavel Brandejs – Milan Králíček bude mít na jaře o co hrát a tím pádem je hodnocení odehraného podzimu vcelku pozitivní. ,,Jsem spokojen s faktem, že jsme ve trojce, která se na špičce bodově utrhla. Navíc máme oba největší konkurenty – Libchavy a Jablonné – na jaře doma, takže eventuální bodový zisk by nám dával velké šance dostat se do čela a myslet na postup," uvedl PAVEL BRANDEJS.

Svitavské z tohoto pohledu musí dvojnásob mrzet, že nedokázali na hřištích těchto dvou rivalů bodovat, ačkoli to určitě bylo v jejich silách. To by ale museli v Libchavách zahrát disciplinovaněji a v Jablonném se z několika slibných akcí prosadit v zakončení.

„Byla škoda, že jsme ze hřišť našich největších soupeřů nepřivezli ani bod, ale neúspěchy, a to nejenom s těmito týmy, vyplynuly z naší nedůslednosti, nedůrazu a takové té bohorovnosti, že se nemůže nic stát. Byly to zcela zbytečně ztráty," netají se trenér Brandejs.

Hráči svitavské rezervy měly občas potíže se vstupy do zápasů a druhé poločasy bývaly v jejich podání obvykle lepší než první. „Nebyl tým, který by nás přehrál, ale prospali jsme třeba poločas a potom horko těžko dotahovali. Zhruba v půlce sezony jsme měli s hráči sezení a po tomto pohovoru se jejich přístup zlepšil. Musíme si uvědomit, že jestliže budeme chtít pomýšlet na postup do I. A třídy, bude třeba, abychom, všichni, a to dost, přidali. Kluci si to zřejmě uvědomili, protože jsme v deseti zápasech nedostali ve druhé půli ani jeden gól," kvitoval Pavel Brandejs.

Teprve na jaře se rozhodne o tom, jestli svitavské béčko skutečně promluví do postupové hry. Jedním z klíčových faktorů bude zimní příprava a od ní si Pavel Brandejs hodně slibuje. „Příprava dohromady s A týmem by nám ke zlepšení výkonů mohla pomoci. Značnou výhodou je umělá tráva v Lánech, která nám umožňuje pestré tréninky hlavně s míčem a žádné suchopárné běhání. Postup pro nás není vyloženě vytčeným cílem, ale myslím si, že bychom takové ambice mít měli. Jinak bych řekl, že béčko plní úlohu záložního týmu tak, jak má. Rozehrávají se zde hráči ze širšího kádru áčka, zkušenosti sbírají věkem dozrávající dorostenci a tento přechod je jeden z nejtěžších," dodal trenér. (mo)