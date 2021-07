Votroci byli v úvodu duelu lepší, více drželi míč. Vyústěním byla šance Daniela Vašulína, bývalého chrudimského útočníka, který nyní obléká černobílý hradecký dres. Po něm nebezpečně zakončoval Jakub Rada.

Chrudimští postupně vyrovnali hru a ukazovali, že jejich dosavadní výsledky v přípravě nebyly náhodné. Po úvodní remíze s pražskou Slavií porazili Jihlavu, Žižkov a v posledním případě i Mladou Boleslav. „Byla to pro nás kvalitní prověrka před mistrovskými zápasy. utkání se svým nasazením a důrazem mistráku přibližovalo," uvedl chrudimský kouč Jaroslav Veselý.

FC Hradec Králové - MFK Chrudim 2:0 (0:0). Branky: 67. Král, 74. Záviška. Hradec: Vízek (46. Fendrich) – Mejdr (46. Harazim), Donát (63. Čech), Klíma (46. Král), Urma (63. Novotný) – Soukeník, Rada (46. Kateřiňák) – Rezek (46. Záviška), Dvořák (46. Kubala), Vlkanova (60. Rezek) – Vašulín (63. Kejř). Chrudim: Mikulec – Hašek, Tkadlec, Fišl, Trávníček – Juliš, Řezníček, Průcha, Breda – Rybička, Surmaj. Střídali: Ordelt – Dostálek, Šípek, Kesner, Šplíchal, Čáp.

Hradecký trenér Miroslav Koubek složil východočeskému rivalovi poklonu. „Měli jsme nejlepšího soupeře v přípravě," řekl kouč a doplnil: „Hráli bojovně, agresivně, byli silní v osobních soubojích i v pohybu. Celý zápas odehráli ve sprintu. My jsme to museli odpracovat. Nebylo to vůbec jednoduché."

Hradečtí nakonec další výhru dobře hrající Chrudimi nepovolili. Po přestávce, kdy se sestavy prostřídaly, dali soupeři rychlý mat. V 67. minutě si nejprve pomohli standardní situací; Jiří Kateřiňák rozehrál přímý kop a hlavou se trefil Jan Král. Po sedmi minutách zužitkovali rychlý brejk. Míč putoval po ose Marek Kejř, Filip Kubala a na konci přesně zakončil Záviška.

„S prvním poločasem jsem nebyl spokojen, chyběl nám pohyb. Po přestávce jsme prostřídali, nastoupili mladší hráči, kteří mě svým výkonem uspokojili a zápas jsme strhli na svoji stranu. Musím říct, že zaslouženě," uvedl Koubek.

Jeho protějšek Veselý dvou inkasovaných gólů litoval. „Jsem spokojený s naším výkonem do šedesáté minuty, střídání vyzněla lépe pro soupeře. Hradec jimi udržel kvalitu, my nikoliv. Následně jsme inkasovali gól ze standardky a druhý po hloupé ztrátě a prohráli jsme,“ řekl chrudimský kouč

Hradečtí tak vyhráli i pátý zápas v přípravě. „Výsledky vůbec nepřeceňuji. Z ligových soupeřů jsme se utkali jen s Bohemkou," zůstává na zemi Miroslav Koubek. Právě s Bohemians Votroci zahájí v sobotu nový prvoligový ročník. Chrudim čeká v druholigové premiéře souboj se Spartou Praha B.