III. TŘÍDA: Šlágr víkendového kola nejnižší okresní soutěže fotbalistů sledovala početná divácká návštěva na boršovském stadionu. Domácí si chtěli pojistit svoje vedení v tabulce, jenže po nepovedeném nástupu do druhého poločase nabrali dvougólové manko.

Ilustrační foto. | Foto: Miloš Lukačovič

Hosté z Hradce šli následně do deseti, ale v oslabení situaci zvládli, inkasovali pouze jednou a všechny další pokusy soupeře ustáli.



Hradec se touto výhrou posunul na druhý postupový flek, na stále vedoucí Boršov ztrácí jen dva body. Jarní krizi prohloubila Moravská Třebová C, od Rohozné utržila ve Starém Městě „sedmičku“ a může jen vzpomínat, „kde že ty podzimní sněhy jsou“.



Další sedmigólový výsledek se narodil v Kunčině, kde to ovšem béčko nemělo s osmi statečnými třebařovskými protihráči složité. Hattrickem se blýskl Jakub Šabacký, stejný střelecký výkon zaznamenal Martin Bureš ze Sebranic a sám tím rozhodl o vítězství svého mužstva nad Trstěnicí.