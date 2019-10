Vedoucí celky braly „pouze“ remízy. Duel Bystrého s Jevíčkem sliboval zajímavou podívanou, ta se ovšem jaksi nedostavila. Diváci sledovali rozháranou partii, bojovnou, ale krásy málo pobírající. Domácí šli do vedení „do šatny“ z penalty za ruku, jenže ke druhému poločasu přistoupili příliš bohorovně a soupeř je za to v závěru potrestal.

V Dlouhé Loučce to po gólové stránce bylo úplně jako u „Suchánků“. Ne snad, že by se hrálo bez vzruchu před brankami, jenže vypracované příležitosti nebyly takového druhu, aby brankáře Hejla resp. Špinara zaskočily. Morašice odehrály s čistým kontem pět z deseti svých utkání.

Ztrát lídrů tak využili jejich pronásledovatelé a dýchají favoritům na záda. Kamenná Horka se přirazila na kontakt, když potvrdila svoji dobrou formu na domácí půdě proti Borové. Zlom ve vývoji střetnutí přišel po polovině druhé části hry, domácí tam poskládali tři zásahy v rychlém sledu a soupeř stačil jen zkorigovat.

V Jaroměřicích padlo sedm branek a všechny v rozmezí dvaceti minut! Účet otevřel hostující Šmíd, který se trefil přesně k tyči, během dalších šesti minut se stav posunul na dva ku dvěma. Důraznější domácí potom přidali tři zásahy a zápas strhli pro sebe.

Souboj rozdílných poločasů vidělo publikum na mladějovském trávníku. První ovládli hosté z Opatova, ve druhém se konala stíhačka v podání domácího mužstva a výsledkem byla bodová dělba.

Do Horního Újezdu se vyplácí chodit na fotbal včas, domácím totiž v poslední době náramně vycházejí první poločasy. Stejně jako o týden dříve si i nyní proti Janovu do přestávky vytvořili třígólový náskok a to se to potom hraje… Výhru navíc ještě vylepšili.

Bitva z podpalubí byla svedena v Boršově a šlo o to, kdo se „drápkem“ zachytí unikající konkurence. Domácí vytyčený úkol zvládli lépe, zato Hradec krvácí, jeho průměr vstřelených branek je na hodnotě 0,7 na zápas.

10. KOLO:

Mladějov – Opatov 2:2

Fakta – branky: 53. Prosecký, 83. Staněk – 19. T. Cimburek, 28. Křivka (PK). Rozhodčí: Kunc. ŽK: 5:3. Diváci: 85. Poločas: 0:2. Mladějov: Vykydal – Prusák (43. Kozák), L. Seryn, Sekanina, Satler (77. Suchý), Müller, Němec, Staněk, Pánik (46. Š. Seryn), Kudyn (46. Kseňák), Prosecký. Opatov: Šenkýř – Prokop, Křivka, Petruň, Zeman, J. Cimburek, Kalánek, Procházka, Broulík, T. Cimburek (89. Mašek), Polák.

Jaroměřice – Radiměř 5:2

Fakta – branky: 59. a 65. Batelka, 72. a 76. Gecl, 58. D. Továrek – 55. Šmíd, 61. Peterka. Rozhodčí: Vodák. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Jaroměřice: M. Továrek – M. Valenta, D. Továrek, Gecl, Šebek, Vacula (88. Huppert), Hrbata (79. Popelář), J. Valenta (77. Olšan), Mooz, Švec, Batelka. Radiměř: Škorpík – Valouch, Svoboda (47. Peterka), Janečka, Ondroušek (76. Bubela), Šmíd, Vach, J. Trnečka, T. Trnečka, Jukl, Stodola.

Boršov – Hradec 2:0

Fakta – branky: 42. Veselý, 57. Racl. Rozhodčí: Kuropata. ŽK: 2:0. Diváci: 63. Poločas: 1:0. Boršov: Ambroz – Hnátek, Appel, Zomber, Krejčí, Šenkýř (54. Ondrejka), Vyhnánek, Veselý, Hanák, Racl, Smékal (73. Pospíšil). Hradec nad Svitavou: Hebelka – Hřebíček, L. Zedník, Čížek, Smolej, Marek, Sirka, Andrlík (62. Farhat), Valter, Jachan, Müller.

Kamenná Horka – Borová 4:2

Fakta – branky: 10. Novák, 67. Richter, 77. Švec, 81. Uhlíř – 11. Hynek, 88. Bednář. Rozhodčí: Hejl. ŽK: 2:1. Diváci: 61. Poločas: 1:1. Kamenná Horka: Kavalír – Gregor, Novák (46. Oulehla), Nekvinda, Richter (89. Vondra), Kučírek, Bureš, Dokoupil, Švec, Procházka (52. Navrátil), Uhlíř (85. Letocha). Borová: Hejl – A. Hegr, Radiměřský, M. Hegr (67. Kovář), Pazdera (17. Bednář), Matula (87. Dědič), Střítežský, Síla, Šmíd, Hynek, Hruška (81. Horníček).

Dlouhá Loučka – Morašice 0:0

Fakta – rozhodčí: Heger. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 0:0. Dlouhá Loučka: Hejl – Balabán (68. Bouček), Novotný, P. Křivánek, Marván, Kolísek, Kolář, Crha, D. Křivánek, Ševčík, Neumann. Morašice: Špinar – Chmelík, Ropek, Novák, D. Štancl, Tměj, Ondráček, Válek, Vít (56. Skala), Vopařil (56. Bureš), Nádvorník.

Horní Újezd – Janov 4:0

Fakta – branky: 17. Lněnička, 30. Kladiva, 34. Pechanec (PK), 82. Svatoš. Rozhodčí: Šenkýř. ŽK: 0:3. Diváci: 80. Poločas: 3:0. Horní Újezd: Havlík – Čech, Švec, Faltys (78. Šplíchal), Boček, Pražan, Otava (54. Romer), Lněnička, Marek Kusý, Kladiva (67. Svatoš), Pechanec. Janov: Beránek – L. Zvěřina, Pirkl, Johan, Prudil (59. M. Wejda), R. Chroust (53. Jirásek), V. Wejda, Vašinka (72. A. Zvěřina), Knap, Hájek (34. Kubíček), Boháček.

Bystré – Jevíčko 1:1

Fakta – branky: 45. Kučera (PK) – 86. Jedlinský. Rozhodčí: Mačát. ŽK: 2:5. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Bystré: J. Lánský – Juráš, P. Lánský, Janoušek, Pachovský (46. Bárta), Němec (63. Hanus), Steiner (46. T. Oravec), Drašar, Peterka, Putnar (82. Jíra), Kučera (71. Misar). Jevíčko: Čech – Jedlinský, Václavek, Seknička, Vykydal, T. Klein, Továrek, Vrbický, Berka, Hofman (85. Vedra), Štefl (67. A. Klein).

Pořadí:

1. Bystré (20), 2. Morašice (20), 3. Kamenná Horka (19), 4. Jaroměřice (18), 5. Jevíčko (16), 6. Horní Újezd (15), 7. Opatov (14), 8. Janov (14), 9. Mladějov (13), 10. Dlouhá Loučka (13), 11. Borová (13), 12. Radiměř (12), 13. Boršov (8), 14. Hradec nad Svitavou (3).