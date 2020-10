Jsou fotbalisté, jejichž sportovní cesta vede směrem vzhůru. Začínají třeba v menším klubu a postupem času se vypracují do vyšších pater. U některých jiných však kariéra nabere z různých důvodů opačný směr. Dostanou příležitost výše, nakouknou tam, dokáží se i prosadit, ale potom se zase vrátí zpátky. Jedním z takových případů je rohozenský Marek Leinweber, bezesporu jeden z nejzajímavějších fotbalistů, jaký v tomto ročníku běhá po okresních trávnících.

Proč ale jenom ve III. třídě, když ještě dva roky zpátky nastupoval v krajském přeboru v základu svitavského áčka a v jeho útoku byl platný? Proč se s „mezizastávkou“ v I. B třídě v Pomezí ocitl na nejnižším patře okresní fotbalové pyramidy? Žádnou senzaci za tím není třeba hledat. „Je to především kvůli pracovnímu vytížení, které mi neumožňuje trénovat tolik, jak v je v krajském přeboru nezbytné,“ vysvětluje Marek Leinweber.

TREFUJÍ SE TAKÉ KLUBOVÍ PARŤÁCI

Jeho doposud nejúžasnějším počinem v barvách SK Rohozná, který se zařadí mezi nejpamátnější momenty letošního podzimu, bylo devět vstřelených branek při vítězství v Kunčině 11:1. „Sám bych nevěřil, že se mi vůbec může povést dát devět gólů v zápase. Spoluhráči mi připravovali skvělé pozice a byla radost je zakončovat vzpomíná na toto mimořádné odpoledne.

V poslední době mu střelecký prach přece jen malinko zvlhnul, při výhrách nad Křenovem 6:0 a Moravskou Třebovou C 7:4 se trefil dohromady jednou, jenže když to zrovna nepadá jemu, nahradí ho neméně produktivní spoluhráči. „Hlavní je, aby se dařilo celému týmu, chceme zabojovat o postup do okresního přeboru,“ netají se Marek Leinweber.

A pakliže budou v Rohozné nadále pálit ostrými jako doposud, tak je nutno s tímto celkem vážně počítat.