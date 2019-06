Vzhůru do třetí dekády! Zdá se to neuvěřitelné, ale mezinárodní turnaj v malé kopané QantoCup má v letošním roce před sebou svůj v pořadí 21. ročník.

Rekordní časy, co se týče počtu účastníků (174 startujících týmů v roce 2011), jsou minulostí, ale pořád se jedná o akci svým rozsahem mimořádnou a mezi sportovní veřejnosti oblíbenou.



Uskuteční se o víkendu 29. a 30. června, celý turnaj se odehraje na šestnácti hracích plochách v areálu Svitavského stadionu.



Dvacetiletá zkušenost dává záruku jak kvalitní sestavy mužstev, tak hladké organizace.



Do Svitav se tradičně sjíždějí hráči z celé České republiky a ze Slovenska, a to nejenom za fotbalem, ale také za kulturním vyžitím, o které se letos postará během sobotním večera i kapela Lake Malawi, která nedávno reprezentovala Česko na soutěži Eurovision Song Contest v Tel Avivu.



Přihlásit tým na 21. ročník QantoCupu lze prostřednictvím internetových stránek www.qantocup.cz, kde zájemci současně získají veškeré potřebné informace.