Třebovští sice herně nenadchli, ale na přesvědčivé vítězství jim to stačilo, když byli efektivní ze standardek, branky zaznamenali z trestného kopu, penalty a po rohu. Hosté sehráli dalších z klasických podzimních utkání, kdy jsou schopni se střelecky prosadit až v době, kdy je na všechno pozdě.

Svitavy sehrály v poslední době duely se třemi aktuálními top soupeři v přeboru a jejich bilance z trojboje Lanškroun – Holice – Chrudim B je doopravdy tristní: bez bodu a při celkovém skóre 3:17.

Moravská Třebová – Litomyšl 3:1

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Začátek nepřinesl z našeho pohledu nic nového. Opět jsme do domácího utkání vstoupili nekoncentrovaně, hosté zahájili zápas daleko lépe a aktivněji, během dvaceti minut měli dvě velké šance a můžeme děkovat Kamischovi, že nás při nich podržel a neinkasovali jsme. Postupně jsme hru vyrovnávali a dostávali se také k ohrožení branky, před poločasem Bednář svůj třetí nebezpečný střelecký pokus z přímého kopu proměnil ve vedoucí branku. Po přestávce jsme byli více na míči my, byla tam z naší strany větší aktivita a z ní vyplynul faul na Konečného ve vápně, který z nařízené penalty potrestal Bednář. Třetí gól Olejníka znamenal pro soupeře konečnou, navíc se mu při něm zranil nepříjemně gólman, doufám, že bude v pořádku. S výsledkem jsem spokojen, horší to bylo s předvedenou hrou. Mrzí mě hlavně nesoustředěný vstup do zápasu, protože to je problém, který se na domácím hřišti pořád opakuje.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do zápasu v Moravské Třebové jsme šli s odhodláním přivézt konečně nějaké body z venku. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, byli jsme lepší v kombinaci, sbírali druhé míče, dobře jsme se pohybovali. Vytvořili jsme si tři stoprocentní šance, ale pohříchu jsme je opět nedokázali využit a domácí nás v poslední minutě prvního poločasu potrestali ze standardní situace. Vstup do druhé půle nám nevyšel a soupeř se z penalty dostal do dvougólového vedení. Od té doby se utkání změnilo spíše v boj. Stále doplácíme na naší neproduktivitu. Herně to špatné není, ale to je nám bez gólového vyjádření k ničemu…

Chrudim B – Svitavy 4:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Domácí skvěle využili posily z áčka, byli lepší v kombinaci a při práci s míčem. V klidu čekali na naše chyby a ty dokázali tvrdě, tedy gólově potrestat. My jsme možná naběhali v průběhu utkání více metrů, ale naše hra byla nepřesná, pod tlakem jsme balony jenom nakopávali a když už jsme se dostali k brance soupeře, tak jsme nedokázali přesně zakončit.