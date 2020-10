TIP LIGA: Podruhé v podzimní tipovací soutěži Deníku zápolili hráči s mezinárodním fotbalem a notně se zapotili.

Hrajte s námi tipligu | Foto: DENÍK

Je to těžký boj se zahraničními fotbalovými soutěžemi. Účastníci TIP ligy se o tom zase přesvědčili a asi nejvíce to byli Toulovci z Jarošova. Dosavadní lídři týmové soutěže vyskládali patnáct záporných bodů. Na druhou stranu ani náročnost programu umocněná překvapivými výsledky sama o sobě nevylučuje velmi pěkný bodový zisk, což nyní předvedl ROMAN GREGUŠ ml. z Litomyšle. Jeho sedm trefených zápasů je vynikající počin a právem mu patří prvenství v desátém kole. Jestli netradiční kupony k něčemu přispívají, tak je to vyrovnanost pořadí a z něho plynoucí dramatičnost, jakou naše soutěž bude mít až do konce. Vždyť aktuální TOP 10 je naštosována v rozmezí devíti bodů, což je vzhledem k nevyzpytatelnosti zahraničních lig skoro jako nic. Obdobný rozestup je rovněž mezi šesti nejlepšími družstvy, takže o náboj je postaráno.