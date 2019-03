Potřetí na jaře vyběhli na hřiště fotbalisté, aby bojovali o mistrovské body v nejvyšší soutěži Pardubického kraje. Svoje konto rozšířili tři zástupci Svitavska, ani jeden z nich ovšem nebodoval naplno.

18. KOLO:

Litomyšl – Svitavy 2:2 (PK 4:5)

Derby hrané na umělé trávě nabídlo rušný fotbal plný zajímavých situací před oběma brankami. Nástup se lépe povedl Jiskře, kterou záhy poslal do vedení po rozehrané standardní situaci hlavou Štoudek. Následně se skóre měnilo z pokutových kopů. Po ruce domácích ve vápně ho proměnil M. Čížek, jenže krátce před poločasem si v šestnáctce pomohli nedovoleně hosté a ani Kundera se nemýlil – 2:1. Také po změně stran se hrál svižně a z obou stran s velkým nasazením. Jedním z klíčových momentů byla druhá žlutá karta, kterou viděl Hromádka a domácí šli do oslabení. Jejich zatažený blok Svitavští přehráli pěknou kombinační akcí, na jejímž konci stál Juřík a bylo vyrovnáno. Rozhodnutí mohlo ve zbytku zápasu padnout tam i tam, ale asi spravedlivá dělba bodů platila i po závěrečném hvizdu. V rozstřelu si mohli nejprve zajistit bonusový zisk domácí, leč „mečbol“ nevyužili, takže druhý bod braly Svitavy po kuriózním zaváhání litomyšlského Folty v osmé penaltové sérii.



Fakta – branky: 7. Štoudek, 45. Kundera z pen. – 30. M. Čížek z pen., 64. D. Juřík. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (56. Hromádka). Diváci: 100. Poločas: 2:1. Litomyšl: Koukola – Kristek, Štoudek, Hašek, Gyömber – Vejrych (25. Hromádka), Kundera (72. Blajda), Paclík, Zeman (62. Folta) – Pešek, Severa. Svitavy: Cabal – J. Novák, Czehowský, Vacek, Horák – D. Juřík, Chlup, M. Čížek, Drašar, Bartoš (85. Škáva) – Leinweber.

Holice – Moravská Třebová 2:2 (PK 4:3)

Všechno důležité, co se týče výsledku, se v podstatě odehrálo v úseku mezi 38. a 48. minutou. Na to, co jindy není k vidění za celé utkání, zde stačilo doslova pár minut. Výjimkou byla vedoucí trefa Slovanu, o kterou se postaral po čtvrthodině Bednář. A potom to začalo. Po druhé žluté kartě byl vyloučen Řezníček, domácí v deseti hned vzápětí srovnali na 1:1 Černým. „Šatnář“ Konečného vrátil ještě v prvním poločase vedení na moravskotřebovskou stranu, jen co se ale oba týmy vrátily z kabin, zahrál v šestnáctce rukou R. Šatník, šel také ven (druhá ŽK) a nařízenou penaltu proměnil Jedlička – 2:2. To ale pořád nebylo všechno, dvě minuty na to vylučoval rozhodčí potřetí, tentokrát Machatého, který hostům faulem „usekl“ vyloženou gólovku. Ti tak hráli skoro celou druhou půli sice v deseti, ale proti devíti, ovšem s tímto nezvyklým poměrem sil si neporadili tak, aby z převahy vytěžili vítěznou branku. Což je muselo mrzet, tím spíše, že prohráli rozstřel a připsali si jen bod.



Fakta – branky: 41. Černý, 46. J. Jedlička z pen. – 16. Bednář, 45. Konečný. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 3:4. ČK: 2:1 (38. Řezníček, 48. Machatý – 46. Šatník). Diváci: 80. Poločas: 1:2. Holice: Pšenička – Chvála, Řezníček, Řehák, Velinský, Semínko (75. Laksar), Machatý, Jedlička, Růžička (83. Lát), Kopřiva, Černý (46. Rožek). Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Pinkava, Šatník, Bubela (62. Štaffa) – Strnad, Bednář, Petrila, Novák, Válek – Konečný.

Chrudim B – Dolní Újezd 4:0

Domácí nastoupili znovu v posíleném složení, což je na jaře jejich zvykem. Přesto nevypadal první poločas z pohledu hostů nikterak zle, snažili se držet krok a měli i první příležitost, kterou prováhal Pavel Drahoš. Za domácí zlobil především Ujec, nejprve trefil tyč, krátce před přestávkou potom obešel i Janeckého a otevřel účet. Hostující gólman se hodně zlobil na svoje spoluhráče v 53. minutě, protože před ním vystavěli děravou zeď, kterou Žalud z trestného kopu prostřelil. Ke konci se domácí do otevřenější újezdské obrany prosazovali snadněji a ještě dvakrát navýšili skóre. Stínem utkání bylo zranění a nucené střídání Vrabce po nevybíravém zákroku chrudimského Petra Drahoše.



Fakta – branky: 41. Ujec, 53. Žalud, 76. Zrůst, 86. Holeček. Rozhodčí: Šlor (Pardubice). ŽK: 2:0. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Chrudim B: Kudláček – F. Holeček, Zikmunda, Petr Drahoš, Linhart (61. Rejfek) – Kopecký (72. Tlapák), Zrůst, Čáp, Langr – Žalud (81. V. Holeček), Ujec (87. Pylyp). Dolní Újezd: Janecký – Mandlík, Čejka, M. Vomáčka, Kubásek – Frňka, Fulík, Pešina, Vrabec (50. Rejman) – Mokrejš (15. Štarman), Pavel Drahoš.

Další výsledky KP Pardubicka:

Třemošnice – Moravany 1:1 (PK 3:4)

Fakta – branky: 65. Hejcman – 68. Beran. Rozhodčí: Halva (Litomyšl). ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (77. Knotek). Diváci: 100. Poločas: 0:0. Třemošnice: Oswald – Mejtský, Petr (51. Hejcman), Culek, Jelínek – D. Forman, T. Forman, J. Vančura, O. Vančura – M. Šindelář, Král (73. Černík). Moravany: Branda – M. Lukas, Hynek (46. Blajda, 90. Horák), J. Lukas, Sokol – Beran, Semerád, Vařečka, Komárek – Kříž, Knotek.

Letohrad – Lanškroun 1:0

Fakta – branka: 39. vlastní (Krejsar). Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 4:4. Diváci: 160. Poločas: 0:1. Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Kail, J. Štěpán – Bartoň (89. Stejskal) – Kabourek, Chládek, Čada (90. Hynek), Smíšek (56. Lorenc) – Trnka (86. Hiller). Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Krejsar (82. Stasiowski), Popelář, Karlík – Doležal (66. Komínek), Š. Kolomý, D. Skalický, Sita (46. Pavelka), Savych – Ptáček.

Luže – Heřmanův Městec 1:3

Fakta – branky: 79. Kroutil – 3. Netušil, 31. Mach, 86. Salfický. Rozhodčí: Depeš (Libchavy). ŽK: 5:4. Diváci: 160. Poločas: 0:2. Luže: Janoušek – Mocanu (50. Klenor), Lacman, J. Richter (46. L. Richter), Naď – M. Kapitola, Shejbal, Holub, Fejl – Malinský, Kroutil. Heřmanův Městec: Žďánský – Dvořáček, Jošt, Vegeš (51. Motl) – Mach, Čáp, Dom. Zrůst (88. Pekař), D. Jablečník, V. Svoboda (61. D. Svoboda) – Netušil, Salfický.

Choceň – Česká Třebová 0:1

Fakta – branka: 83. Grepl. Rozhodčí: Fojtík (Pardubice). ŽK: 2:1. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Choceň: Gerčák – Eisner (67. Matějka), Coufal, Krejza, Lebeda – Baborák, Zahálka, Sršeň, Novotný – Fikejz, Rozlívka (73. Zachař). Česká Třebová: Hubálek – Klumpar, Krystl, Rataj, Gregor – Müller, Roušar – Sejkora, Grepl (92. Jiřánek), Novotný (12. Křepela, 67. Ezr) – Stolín (75. Langer).

Hlinsko – Žamberk 4:1

Fakta – branky: 17. Portyš, 65. z pen. a 71. Dostál, 83. Vašek z pen. – 41. Rudolecký. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 1:2. Diváci: 185. Poločas: 1:1. Hlinsko: Sobotka – Zub, Vukliševič, Nevole – Křivka, Dostál (73. Volf), Portyš, Tulach (59. Cach), Vašek – Mayer (77. Hlouš), Klika (83. Kyncl). Žamberk: Hubálek – Trejtnar (56. Bartoš), Vaňous, Kos (68. Cvik), Rudolecký, Kotyza – Zach (72. Janata), Ďuriš, Franke, Jírů – Skoták (87. Plundra).

Pořadí:

1. Lanškroun (39), 2. Litomyšl (39), 3. Moravská Třebová (34), 4. Letohrad (34), 5. Česká Třebová (32), 6. Chrudim B (30), 7. Hlinsko (30), 8. Svitavy (29), 9. Heřmanův Městec (28), 10. Luže (27), 11. Moravany (26), 12. Holice (23), 13. Choceň (20), 14. Třemošnice (16), 15. Dolní Újezd (13), 16. Žamberk (12).