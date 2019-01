Svitavy /III. TŘÍDA/ - Nejnižší okresní fotbalová soutěž nadále registruje jedno z mužstev, které je stoprocentní a pokračuje soutěží bez ztráty „kytičky“. Jedná se o třebovské céčko, jež ve svém šestém vystoupení dosáhlo na šesté vítězství.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V souboji s Křenovem o něm rozhodlo ve druhém poločase a hlavní zásluhu na tom měl David Vykydal. Byť je obvyklým fotbalovým „povoláním“ gólman, tak tentokrát si to zkusil v poli a byla to dobrá volba, jeho dvě trefy nasměrovaly Slovanisty ke třem bodům.



Jinak však nabídlo uplynulé dějství kardinální gólový půst. Na dvou stadionech se síť nerozvlnila ani jedinou, což se v této soutěži stává skutečně zřídka, v Sebranicích padla jediná branka, díky které domácí zdolali poslední Koclířov. Snad jen v Rohozné se povedlo zachránit střeleckou čest, i tam to ovšem doprovázely pozoruhodné okolnosti. Hosté z Čisté dostali po hodiny hry po vyloučení protihráče Boháčka výhodu „přesilové hry“, jenže si s ní neporadili ani trochu podle vlastních představ a místo toho, aby sami zaútočili na vítězství, tak soupeř dvěma přesnými zásahy v deseti rozhodl o svém úspěchu.



Na druhé pozici se osamostatnil Boršov, který si zásluhou Veselého pohotovosti v zakončení poradil s Trstěnicí a odskočil rezervě Kunčiny. Její měření sil proti Hradci nad Svitavou nabídlo hodně „dietní“ fotbalovou podívanou, které chybělo gólové koření.

7. KOLO:

Moravská Třebová C - Křenov 3:0 (0:0). Branky: 50. a 56. D. Vykydal, 63. P. Šatník. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 1:2. Diváci: 85. Sebranice - Koclířov 1:0 (0:0). Branka: 63. Prokůpek. Rozhodčí: Kropáček. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (80. J. Tesař). Diváci: 50. Kunčina B - Hradec nad Svitavou 0:0 (0:0). Rozhodčí: Kunc. ŽK: 1:1. Diváci: 45. Rohozná - Čistá 4:1 (1:1). Branky: 62. a 75. Pavlík, 7. Misar, 50. Boháček - 16. Frank. Rozhodčí: Šenkýř. ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (59. Moravec). Diváci: 105. Boršov - Trstěnice 2:0 (2:0). Branky: 14. a 28. Veselý. Rozhodčí: Protivánek. ŽK: 1:4. Diváci: 110. Borová - Třebařov 0:0 (0:0). Rozhodčí: Štusák. ŽK: 0:4. Diváci: 85.

Pořadí:

1. Moravská Třebová C (18), 2. Boršov (15), 3. Kunčina B (13), 4. Borová (10), 5. Rohozná (9), 6. Hradec nad Svitavou (8), 7. Křenov (7), 8. Sebranice (7), 9. Trstěnice (6), 10. Třebařov (4), 11. Čistá (4), 12. Koclířov (0).