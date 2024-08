Deník vybral pět témat, jež mohou být během podzimní části ve středobodu zájmu fotbalové veřejnosti. Není to však samozřejmě vyčerpávající výčet, bude jich mnohem více a každý, kdo se o fotbal v našem kraji zajímá, by mohl označit další.

1. Ústecký třetiligový návrat

Jiskra Ústí nad Orlicí na jaře klopotně dokráčela ke splnění svého cíle, prvenství v divizní soutěži a postupu do ČFL. Ale v dlouhých oslavách se nemohla utápět, neboť na ni čeká mimořádně náročná výzva. Skupina B rozšířená na sedmnáct celků a naplněná kvalitními rezervami ligových klubů, výhled na těžký boj o každý získaný bod do tabulky. Jakkoli v přípravě kouč Chudý testoval řadu možných posil, tak je zřejmé, že základem ústeckého kádru zůstane tým, který si postup na jaře vybojoval. A čeká ho obtížná role, o tom není nejmenšího sporu.

2. Konečně v divizi. Bude nováček stíhat?

Jednou z pozitivních jarních záležitostí bylo, že krajský přeborník vzal postup do divize, po novém do 4. České fotbalové ligy. Řeč je o Horních Ředicích, které přijaly velkou výzvu a poprvé se pustí do bitev s našlapanou konkurenci. Klubový management musel mužstvo okysličit novými tvářemi, jinak by obstát nemohl,a nejen tamní fanoušci jsou teď právem zvědavi, na co to bude na hřištích stačit.

3. Uprázdněný krajský trůn

Horní Ředice postoupily, takže pozice přeborníka Pardubického kraje je volná. A kandidátů na její obsazení se nabízí přehršel. Vicemistři ze Svitav po vedením nového trenéra Romana Pražáka. Jeho jmenovec Petr pro změnu převzal Letohrad a bude zajímavé sledovat, jestli bude možný rychlý návrat do vyšší soutěže. Na jaře skvělá Česká Třebová, tradičně silný Lanškroun, to by také mohl být bezpochyby okruh favoritů. Ale překvapivá jména nejsou vyloučena.

4. Jak si povedou nové tváře?

A zůstaňme na chvíli ještě v nejvyšší krajské soutěži, v níž se oproti jaru vyměnily čtyři kluby. V případě Letohradu by se teoreticky jiné než vysoké ambice neměly čekat, jsou tady však tři nováčci z I. A třídy. Po roční pauze se vrátila Moravská Třebová, po dlouhé době je zpátky mezi krajskou elitou Skuteč a poprvé v novodobé historii ústeckoorlická rezerva. Těžko dopředu odhadovat, jak rychle se v přeboru adaptují, nicméně určité oživení by do něho vnést měli.

5. Co stačilo na okres, bude stačit na kraj?

Účastnické pole krajské I. B třídy doplnila pro nadcházející ročník početná sestava postupujících mančaftů z okresů. Zatímco Libchavy se vracejí bleskově po roce, tak od dob, kdy například Cerekvice, Miřetice, Dolní Dobrouč či Sezemice bojovaly na krajských trávnících, uplynulo ve fotbalové řece hodně vody. Třebařov si I. B třídu zahraje po padesáti letech, B tým Pardubiček premiérově. A zákonitě bude nabíledni otázka, jak se zmínění nováčci vyrovnají s přechodem na vyšší úroveň.