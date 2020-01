Zatímco moravskotřebovští Šakalové nastoupili v omlazeném složení, tak Polička vyrukovala se zvučnou posilou. Jméno David Cupák netřeba futsalovému publiku nijak dlouho představovat.

Reprezentační hráč oblékl poprvé poličské barvy a hned se vyrojily názory, že Novabrik bude chtít za každou cenu titul. „Musím to trochu krotit. Vyplynulo to ze situace před turnajem, kdy jsme dost těžko skládali sestavu a díky tomu, že Jiří Mužík s Tomášem Poulem hrají futsal za Helas Brno, objevila se možnost, že by si to s námi zkusil. Rozhodně to ale neznamená, že do Poličky budeme přivádět takové hráče jako na běžícím pásu. Naopak, vždy jsme stavěli na místních klucích a tak tomu bude i nadále,“ vysvětlil trenér VPS František Švec.

„Je samozřejmě, že David nehrál za reprezentaci jen tak pro nic za nic. Na hřišti se to jasně ukázalo, byl to rozdílový hráč,“ okomentoval Švec čtyři trefy své nové akvizice a hattrick do sítě Šakalů. A co jeho možné nasazení do play off? „Bude záležet, jak na tom budeme po zdravotní stránce, protože v tomto směru máme problémy. Domluva je, že nám bude svým způsobem krýt záda a pokud mu to dovolí jeho futsalové povinnosti, tak může týmu pomoci,“ dodal Švec.

Poličští turnaj zvládli za plný počet bodů a spokojeni byli s tím, že v přímém střetu s domácím Zlínem vybojovali konečnou druhou pozici. „Utkání bylo otevřené až do konce a nám se ho podařilo zlomit za stavu 2:2 pro sebe. Druhé místo je pěkné, chleba se ale bude lámat až v play off,“ nelétá Švec v oblacích.

Ani Šakalové ovšem neodcházeli z palubovky tak úplně smutní. Na Poličku sice jejich ekipa s věkovým průměrem dvaceti let neměla, ale díky hattricku Davida Vykydala (obvyklým povoláním brankáře!) zdolala poslední Jilemnici, připsala si pátou výhru a pojistila výsledný šestý flek.

Ve čtvrtfinálové sérii nebudou Šakalové proti silnému mužstvu ze Zlína favority, zato Polička musí tuto nevděčnou úlohu v zápolení s nevyzpytatelným Kladnem přijmout.

7. TURNAJ:

Šakalí hněv FK Slovan Moravská Třebová – VPS Novabrik Polička 1:5 (1:2). Branky: 12. Vykydal – 14., 15. a 24 Cupák, 35. T. Švec, 39. Kovář.



SK SICO SC Jilemnice – Šakalí hněv Moravská Třebová 3:5 (1:2). Branky: 23. a 36. Srkal, 1. Šnorbert – 7., 11. a 40. Vykydal, 26. Štaffa, 35. Bambušek.



VPS Novabrik Polička – Futsal Zlín 4:2 (2:2). Branky: 6. a 36. Kovář, 8. Poul, 22. Cupák – 5. Haloda, 18. Kahaja.



Moravská Třebová: Ehrenberger – Bambušek, R. Matocha, Vykydal, Válek, J. Štaffa, M. Štaffa, Závitkovský.

Polička: Kubica – T. Švec, Jílek, Mužík, Cupák, Kovář, Poul, Klein, Navrátil.



Další výsledky: Zlín – Jilemnice 2:2, Chemcomex Praha – Větřní 7:1 a Kladno 3:2, Sparta Praha – Kladno 4:1 a Větřní 2:2.

Konečné pořadí po základní části:

1. Chemcomex Praha (38), 2. Polička (29), 3. Zlín (24), 4. Sparta Praha (23), 5. Větřní (17), 6. Moravská Třebová (16), 7. Kladno (8), 8. Jilemnice (4).

Jak ve čtvrtfinále play off:

Dvojice: Chemcomex Praha (1.) – SK SICO SC Jilemnice (8.), VPS Novabrik Polička (2.) – FK Adria Kladno (7.), Futsal Zlín (3.) – FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová (6.), AC Sparta Praha (4.) – Bombarďáci Větřní (5.).



Systém: Hrají se série na dvě vítězství, první zápasy na hřištích lépe umístěných celků po základní části, odvety na hřištích hůře umístěných celků po základní části a případné třetí rozhodující zápasy opět na hřištích lépe umístěných celků po základní části. Hrací doba 2 x 20 minut čistého času, nebude-li rozhodnuto, tak prodloužení 2 x 5 minut a potom rozstřel z pokutové značky.



Termíny: 15. února, 22. února a případně 29. února 2020.



Final Four: Vítězové čtvrtfinálových sérií postupují na závěrečný turnaj o titul mistra České republiky, který se hraje 7. a 8. března v Praze-Radotíně.