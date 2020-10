Mezi ty, kteří v aktuálním dění vidí šanci, jak fotbal zase nastartovat, náleží i předseda FK Letohrad STANISLAV BENEŠ. Ostřílený funkcionář z Ústeckoorlicka však dobře ví, že snadný úkol to určitě nebude.

OBJEVIT SPRÁVNÉ LIDI

„Fotbal se ukázal ve velice špatném světle. Podle mého názoru se mu otevírá šance, aby se v něm mnoho věcí změnilo k lepšímu. Nemyslím si ale, že by to bylo až tak jednoduché, jak si někdo myslí,“ vyjádřil se Stanislav Beneš. „Nedomnívám se, že by se to dalo snadno vyřešit za čtrnáct dnů. Asociace má svoje stanovy a pravidla, kterými se řídí,“ připomíná.

Nejdůležitější je podle jeho slov najít správné osobnosti s dostatečným kreditem a odhodláním. „Abyste mohl udělat jakoukoli změnu, tak k ní nejprve potřebujete lidi. A přiznám se, zatím úplně nevidím takové, kteří by řekli „Jdeme do toho“. Je potřeba najít osobnosti, které budou mít respekt a především budou mít zájem a chuť pracovat ve prospěch fotbalu. Bez takových to nepůjde,“ zdůrazňuje Stanislav Beneš.

VYUŽÍT TUHLE ŠANCI

„Asi bychom všichni dokázali vyjmenovat osoby, které si ve vedoucích funkcích dovedeme představit. Jenomže potíž je, že převážná většina z nich se do struktur asociace nechce zapojit. Dokud se nedá dohromady parta lidí odhodlaných skutečně řešit problémy českého fotbalu a zlepšit jeho pověst, těžko se pohneme z místa. A nejde jenom o lidi na konkrétních postech. Ti musí mít současně podporu a pomoc ze strany široké fotbalové veřejnosti a ne, že se ostatní budou jen dívat a čekat na zázraky,“ je přesvědčen Stanislav Beneš.

„Fotbal a lidé v něm by se měli pokusit nastalé problémy vyřešit, ale to není snadný úkol. Příležitost k tomu, aby se některé věci změnily a aby došlo k obměně v jeho vedení tady však rozhodně je a měli bychom se pokusit ji využít,“ dodal.

KLUBY TO POCIŤUJÍ

Dopad současné kauzy na fotbal a jeho vnímání je negativní, o tom se Stanislav Beneš v klubové praxi stále přesvědčuje. „Vezměte si, jakou má fotbal pověst. No a teď jdete jednat s možným sponzorem, jste skoro domluveni a přijde taková aféra. A on vám řekne: Peníze? Do tohohle fotbalu? Ne! A máte smůlu, přičemž se těžko hledají protiargumenty,“ popisuje svoje zkušenosti.

„Pokud se na to podívám ještě jiným pohledem, tak nám se podařilo poměrně slušně rozjet mládežnické kategorie a oživit zájem hlavně těch nejmenších. A nyní se začne o fotbalu mluvit o nějakém špinavém sportu a důvěra je otřesená. Což je špatně,“ připomíná Beneš další důsledky.

MUSÍ SE NAJÍT PARTA

„Vidím také jako podstatné, aby ta změna, kterou si představujeme, nebyla záležitostí jednoho člověka a ostatní se s ním vezli. Roman Berbr, ať byl a je jakýkoli, zřejmě dovedl některé věci řešit jako manažer direktivně a bez diskusí. Což nemusí být vždy od věci, ale mám pocit, že když tam není, jakoby se ostatní členové vedení koukali okolo sebe a ptali se, kdo teď na sebe vezme zodpovědnost a bude rozhodovat,“ přemítá Stanislav Beneš o fotbalové realitě.

Znovu se tak vrací k tématu, o němž mluvil. Fotbal potřebuje lidi, kteří ale nepadají ze stromů. „Teď se nehraje, myslím, že na podzim se už ani hrát nebude, je tedy podle mého názoru doba, aby se vytvořila skupina lidí s ambicí převzít zásadní slovo v našem fotbale a hlavně, aby začala něco dělat ve snaze pohnout jím kupředu. Byl bych nerad, aby nám začal utíkat čas. A netýká se to jenom celostátní, ale také krajské a okresní úrovně. Tam všude jsou potřeba lidé s odhodláním pracovat pro fotbal. Jestliže se nenajdou, těžko se něco změní.“

ZKUŠENOSTI JSOU RŮZNÉ

Letohradský klub se dlouhá léta pohybuje v prostředí třetí ligy či divize, takže jeho předseda nasbíral za tu dobu nejrůznější zážitky. „Samozřejmě jsem míval z některých výkonů rozhodčích a z toho, jak je zápas řízen, všelijaký dojem, někdy jsem se i hodně zlobil. Ale myslím si, že není vždycky tak jednoduché rozlišit, kdy se jednalo o úmyslné ovlivnění výsledku a kdy šlo o lidské chyby. Pamatuji se i na případy, kdy jsem byl během utkání hodně naštvaný, ale když jsem si to vyhodnotil s odstupem času nebo se podíval na video, musel jsem svůj názor změnit a dát rozhodčímu za pravdu. Nemusí to být pokaždé černobílé,“ nehodlá Stanislav Beneš házet všechno „do jednoho pytle“.

POŘÁD TO MÁ SMYSL

„Nechci se dožít toho, že fotbal bude ze všech stran pouze napadaný. Vždyť je to stále sport, který má největší členskou základnu v zemi, který je dobře dostupný jak dětem, tak rodičům, a podle toho bychom se měli chovat. Moje heslo vždy bylo, že dlouhodobě se vyplácí slušnost. A přes to všechno, co se děje, jsem přesvědčen, že platí i ve fotbale, byť se v něm v současné době nakupilo mnoho problémů. Za to, co se stalo, však nemůže fotbal, ale konkrétní lidé,“ neztrácí Stanislav Beneš svůj optimismus.

„Pro mě je fotbal celoživotní vášní a láskou, fotbal miluji a nepřestanu milovat. Angažuji se v něm dlouhá léta jak v klubu, tak svého času ve vedení krajského fotbalového svazu. Označil bych se klidně za fotbalového blázna a není mi jedno, kam se tento sport ubírá. Jsem rád, co se nám podařilo v Letohradu vybudovat a že klub má dobré jméno na fotbalově mapě. A když se nám něco povede, ať už dosaženými výsledky nebo třeba v pozici organizátora, tak to člověka zahřeje u srdíčka a řekne si, že má smysl ten fotbal dělat,“ neztrácí Stanislav Beneš naději do budoucna.