Jako poslední se do sezony zapojují účastníci chrudimské okresní III. třídy, která na svůj start čekala nejdéle.

Potencionálních šlágrů je několik, za všechny lze jmenovat sousedskou bitvu krajského přeboru mezi Horními Ředicemi a Holicemi. Letos vyšponovanou faktem, že domácí celek nejde do derby coby outsider, nýbrž v posíleném složení jako lídr tabulky. Fanoušci vysokomýtské kopané budou zvědavi, zda jejich tým udrží dosavadní stoprocentní bilanci v divizi, Horky by měly být dosud nejtvrdším oříškem k rozlousknutí. V neděli dopoledne zavítají na pardubický Dolíček Zbuzany a je otázkou, zda si proti nim rezerva FK povede lépe než v MOL Cupu Liberec. V I. A třídě se Libišany chystají na svoji další kořist, kterou má být zatím nevýrazná Polička, takže dalšímu bohatému gólovému zápisu by se nejspíše nikdo nedivil.

Všechna utkání dospělých v soutěžích Pardubického krajského fotbalového svazu budou o víkendu zahájena minutou ticha k uctění památky rozhodčího Emila Sliže, který v neděli 22. srpna zemřel při utkání I. B třídy ve Svratouchu.

Pátek

OFS SVITAVY – okresní přebor – 17.30: Jevíčko – Hradec nad Svitavou. III. třída – 18.00: Sebranice – Polička B.

Sobota

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 10.15: Chrudim – Jihlava.

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B – 17.00: Ústí nad Orlicí – Brozany.

DIVIZE – skupina C – 17.00: Náchod – Letohrad, Vysoké Mýto – Horky nad Jizerou.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 17.00: Třemošnice – Proseč, Moravany – Česká Třebová.

I. A TŘÍDA – 17.00: Libišany – Polička, Svitavy B – Vysoké Mýto B (hř. Svitavský stadion), Lázně Bohdaneč – Dolní Újezd.

I. B TŘÍDA – skupina A – 17.00: Rozhovice – Skuteč, Hrochův Týnec – Svratouch, Přelovice – Kameničky, Choltice – Stolany.

I. B TŘÍDA – skupina B – 15.00: Dobříkov – Lanškroun B. 17.00: Kunčina – Moravská Třebová B, Březová nad Svitavou – Sloupnice.

OFS CHRUDIM – okresní přebor – 16.00: Tuněchody – Holetín. 17.00: Křižanovice – Heřmanův Městec B, Dřenice – Svídnice, Načešice – Chrast. III. třída – skupina A – 17:00: Trhová Kamenice – Stolany B, Bítovany – Zaječice, Prachovice/Míčov – Bořice (hř. Míčov), Orel – Jenišovice, Slatiňany B – Rosice. III. třída – skupina B – 17:00: Nasavrky B – Bojanov, Miřetice B – Vraclav, Horní Bradlo – Vítanov.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ – okresní přebor – 16.00: Verměřovice – Dolní Dobrouč. 16.30: Dolní Čermná – Rybník. III. TŘÍDA – 16.00: Kunvald – Kerhartice, FC Jiskra 2008 B – Libchavy B (hř. Červená Voda), Lichkov – Žamberk B. 16.30: Tatenice B – Boříkovice.

OFS SVITAVY – okresní přebor – 17.00: Janov – Borová, Mladějov – Opatov, Boršov – Morašice. III. třída – 10.15: Moravská Třebová C – Koclířov. 17.00: Čistá – Třebařov.

OFS PARDUBICE – okresní přebor – 10.00: Opatovice nad Labem – Srch. 10.30: Újezd – Bukovka. 17.00: Dříteč – Přelouč B, Mikulovice – Roveň. III. třída – 17.00: Lány na Důlku – Lázně Bohdaneč B, Pardubičky B – Tetov, Dašice B – Staré Hradiště. IV. třída Holicko – 16.00: Litětiny – Dolany. 17.00: Starý Mateřov B – Popkovice. IV. třída Přeloučsko – 17.00: Řečany nad Labem B – Jankovice, Zdechovice – Lipoltice/Přelouč C, Semín – Srch B.

Neděle

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B – 10:15: Hradec Králové B – Živanice, Pardubice B – Zbuzany (hř. K Vinici).

DIVIZE – skupina C – 17.00: Benátky nad Jizerou – Hlinsko.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 10.15: Chrudim B – Choceň (hř. Za Vodojemem). 17.00: Horní Ředice – Holice, Lanškroun – Rohovládova Bělá, Svitavy – Luže, Moravská Třebová – Pardubičky, Heřmanův Městec – Litomyšl.

I. A TŘÍDA – 10.15: Letohrad B – Tatenice. 17.00: Zámrsk – Přelouč, Žamberk – FC Jiskra 2008, Ústí nad Orlicí B – Rosice nad Labem.

I. B TŘÍDA – skupina A – 17.00: Řečany nad Labem – Nasavrky, Prosetín – Chvojenec, Horní Jelení – Slatiňany.

I. B TŘÍDA – skupina B – 16:00: České Heřmanice – Pomezí, Jablonné nad Orlicí – Semanín. 17.00: Žichlínek – Jaroměřice, Bystré – Libchavy.

OFS CHRUDIM – okresní přebor – 17.00: Ronov nad Doubravou – Rváčov, Krouna – Miřetice, Chroustovice – Kočí. III. třída – skupina B – 16:00: Žlebské Chvalovice – Dřenice B. 17.00: Svratouch B – Luže B.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ – okresní přebor – 16.00: Sopotnice – Řetová, Sruby – Rudoltice, Albrechtice – Mistrovice, Brandýs nad Orlicí – Klášterec nad Orlicí. 17.00: Česká Třebová B – Jehnědí. III. třída – 16.00: Dolní Třešňovec – Helvíkovice. 16.30: Choceň B – Žichlínek B.

OFS SVITAVY – okresní přebor – 16:00: Cerekvice nad Loučnou – Radiměř. 17.00: Dolní Újezd B – Linhartice, Horní Újezd – Dlouhá Loučka. III. třída – 16.00: Městečko Trnávka – Staré Město. 17.00: Vendolí – Polička B.

OFS PARDUBICE – okresní přebor – 17.00: Křičeň – Starý Mateřov, Sezemice – Moravany B/Dašice, Ostřešany – Rohoznice. III. třída – 10.30: Torpedo Pardubice – Holice B (hř. Mnětice). 17.00: Ostřetín – Dražkovice, Býšť – Valy, Rohovládova Bělá B – Jaroslav. IV. třída Holicko – 14.00: Staré Ždánice – Horní Ředice B. 17.00: Vysoké Chvojno – Paramo Pardubice, Dříteč B – Opatovice nad Labem B, Slovany Pardubice – Veliny. IV. třída Přeloučsko – 14.30: Kojice – Tetov B. 17.00: Choltice B – Rybitví, Staré Čívice – Újezd B, Selmice – Přelovice B.