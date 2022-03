„Společně s našimi trenéry jsme se rozhodli rodinám a dětem, které se přestěhovaly z Ukrajiny do Moravské Třebové, nabídnout zapojení do tréninkového procesu, aby přišly v téhle složité době na jiné myšlenky," sděluje sekretář fotbalového oddílu Petr Matoušek.

Fotbal je týmový sport, moravskotřebovským fotbalistům není situace lhostejná. „I my vnímáme, že se v Moravské Třebové nacházejí zatím desítky uprchlíků z Ukrajiny, a že jsou mezi nimi kluci a holky, kteří mohou být za prvé šikovní a za druhé se potřebují nějakým způsobem zabavit a vyplnit volný čas. Uvědomujeme si, že jsou s maminkami na ubytovně mezi čtyřmi stěnami, trápí je spousta věcí. Je opravdu potřeba, aby se odreagovali,“ uvádí Petr Matoušek s tím, že krátce po jejich příjezdu ukrajinské rodiny osobně navštívil.

„Jelikož v našem sousedství je ubytovna, kde lidé z Ukrajiny přebývají, navštívil jsem je osobně na místě a viděl jak děti, tak i maminky. Následně jsme se domluvili na tom, že kdykoliv budou mít odpoledne čas a chuť, můžou přijít. Je nám teď jedno, jestli jsou to kluci nebo holky. Nerozdělujeme podle kategorií, tak jako by to bylo klasickým náborovým způsobem. Prostě ta výzva je v tom, máte-li odpoledne čas, přijďte, naši trenéři se o vás postarají,“ pokračuje.

Tréninky mládežnických kategorií probíhají každý den v týdnu v rozmezí od 16 do 18 hodin. Kontakt: Petr Matoušek, tel. 734 791 102.

Dodejme, že děti z Ukrajiny se zapojily do fotbalového dění nejenom v Moravské Třebové, ale také v Dolním Újezdu, Litomyšli a dalších klubech našeho regionu.