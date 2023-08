Jan Jeřábek (z FK Pardubice do FC Hlinsko)

Přetahovaná. Tak by se dal popsat zřejmě největší přestup letošního léta v rámci amatérských soutěží. Dlouholetý kapitán a ve svém mladém věku již legenda pardubického fotbalu se po nedomluvení se svým bývalým zaměstnancem rozhodl k přesídlení. Není překvapením, že tím jménem je právě Jan Jeřábek. O devětatřicetiletého záložníka stáli v Chrudimi či Živanicích, ale jeho cesty nakonec zamířili do Hlinska. Jeřábek má za sebou zajímavou kariéru. Pardubice si ho vytáhly z Prachovic, které v té době hrály pouze nižší krajské soutěže. Přestup do divize znamenal veliký skok, ale Jeřábek ho zvládl bravurně, a k tomu stíhal pracovat také jako správce hřiště a kustod. Během několika let se vypracoval na kapitána a tým dovedl až do nejvyšší fotbalové soutěže. Od roku 2006 odehrál 316 utkání v pardubickém dresu. Jeho kariéru profesionálního fotbalisty ale zakončilo nepříjemné zranění kolene, po kterém se už na svoji pevnou pozici ve středu hřiště nevrátil. Teď bude nastupovat v Hlinsku, se kterým by rád působil na předních pozicích čtvrté nejvyšší fotbalové soutěže v Česku.

Pavel Dvořák (z FC Hradec Králové do SK Vysoké Mýto)

Silné fotbalové jméno přivábilo do svých řad Vysoké Mýto. Tedy přivábilo… Pavel Dvořák je klubovým odchovancem, takže se v jeho případě jedná o návrat do prostředí, z něhož se vydal do světa profesionálního fotbalu, v němž udělal zářnou kariéru. Do mateřského oddílu přichází po dvaceti letech, v nejvyšší české soutěži sehrál během jedenácti sezon celkem 259 ligových duelů, ve kterých vstřelil 41 branek. Fotbaloví fanoušci jej asi nejvíce znají z královéhradeckých barev, působil ovšem také v Jihlavě, Olomouci a Slovácku. Vysokomýtští si od něho slibují, že díky zkušenosti a klidu vnese do hry divizního týmu údernost ve finální fázi a především potřebnou produktivitu, se kterou se dlouhodobě těžce potýkají. Otázkou je, kdy se zapojí do hry, jelikož se v závěru minulého ročníku tento čtyřiatřicetiletý útočník zranil a během letní přípravy postupně začínal s tréninkovou zátěží.

Zdeněk Konečný (z SKP Slovan Moravská Třebová do TJ Sokol Dlouhá Loučka)

Dvaatřicetiletý rychlík zanechal ve své fotbalové kariéře nejvýraznější stopu v moravskotřebovském Slovanu, nicméně na jeho mimořádní ofenzivní vlohy rádi vzpomínají také letohradští fanoušci, v barvách tamního FK odehrál několik výborných sezon. Nyní se trochu překvapivě objevil v okresním přeboru Svitavska a pokud si tam rozpomene na svoje gólové časy, tak s ním Dlouhá Loučka může myslet hodně vysoko.

Ondřej Mikulecký (z SK Sloupnice do TJ Jiskra Ústí nad Orlicí)

Vydařená sezona může hráče katapultovat ve fotbalové pyramidě podstatně výše. Zářným dokladem budiž Ondřej Mikulecký, který dal v uplynulém ročníku I. B třídy v dresu SK Sloupnice 29 branek a hlavně jeho zásluhou bojoval se svým týmem do posledních kol o postup. Není tedy divu, že si ho do přípravy vytáhla divizní ústecká Jiskra. Samozřejmě se asi v novém prostředí hned nemusí prosadit do základní sestavy trenéra Vladimíra Chudého, ale předpoklady pro to, aby v Ústí předvedl svoje schopnosti, tento vytáhlý útočník určitě má.

Michal Radouš (z TJ Horní Bradlo do SK Kočí)

Bývalý chrudimský kapitán a řízný obránce se po několik let pohybuje spíše v nižších krajských a okresních soutěžích. Poslední dva roky působil v Horním Bradle, kde se z pozice stopera přesídlil na střed hřiště, odkud střílel jednu branku za druhou. Pro letošek však vyměnil působiště a bude se snažit táhnout Kočí za vrchními příčkami chrudimského přeboru.