Na rozdíl od svých spokojených kolegů nemůže litomyšlský lodivod doteď rozdýchat, jakou bídu předvedli jeho svěřenci proti mužstvu, s nímž si měli snadno poradit.

Horní Ředice – Moravská Třebová 0:7

Jaroslav Míchal, trenér SK FK Horní Ředice: Projevila se herní vyspělost a zkušenost soupeře, a to hlavně v nekompromisním trestání individuálních chyb. Na rozdíl od našeho mladého týmu, který nedokázal několik šancí využít. Ne až tolik za předvedenou hru, ale za výsledek se musíme omluvit našim věrným fanouškům. Nezbývá nic jiného, než se nadále poctivě připravovat na další utkání a za pochodu pracovat na zlepšení výsledku, který všichni očekáváme.

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Utkání se hrálo plně v naší režii. Musím ale pochválit i domácí, kteří budují nový mladý tým. Bojovali, hráli s nadšením, pracovali po celých devadesát minut, jejich přístup a nadšení se mi líbily, stejně jako příjemné prostředí. I když bylo o výsledku rozhodnuto prakticky už do poločasu, tak jsme museli hrát pořád naplno. Byli jsme zkušenější, kvalitnější ve všech řadách, přenesli jsme do zápasu výkon ze druhé půle z Chocně, byli rovněž efektivní v koncovce a celkově zahráli velice dobře.

Litomyšl – Rohovládova Bělá 0:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Utkání se hodnotí těžko. Bohužel se opakovala naše nemohoucnost v koncovce, kdy nedokážeme proměnit ani vyložené šance. Tentokrát jsme si jich sice nevytvořili tolik, ale minimálně tři jsme měli. Naší hře chyběl pohyb a lehkost, na všechno jsme se hrozně nadřeli. Soupeř přijeli utkání odbránit. Jediné, z čeho nás mohl potrestat, byly standardní situace nebo nějaký brejk, což se v úplném závěru stalo. Vytěžil z minima maximum, body jsme mu darovali. Bohužel i takové zápasy jsou. Pro nás je to veliká ztráta, ale snad se poučíme a uvědomíme si, že v krajském přeboru se musí hrát naplno proti každému soupeři a hlavně až do konce.

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, přesto jsme byli odhodláni odčinit nepovedený druhý poločas z minulého utkání. Kluci hráli po celý zápas to, co jsme si řekli, nepustili soupeře takřka do ničeho. Na obou stranách byly nastřelené tyče, nějaké pološance, ale zápas jsme zvládli takticky na výbornou, od brankáře až po útok. Byli jsme odměněni gólem Deutsche v 89. minutě. Již v prvním zápase jsme měli absenci hráče v karanténě s koronavirem, v týdnu přibyl další, tak věřme, že se to uklidní. Toto vítězství je také odměnou za poctivě odmakané tréninky, pochvala pro celý tým.

Proseč – Svitavy 2:4

Vladimír Pala, trenér FK Proseč: Premiéra krajského přeboru v domácím prostředí přinesla do posledních minut rušné a zajímavé utkání, bohužel bez bodového zisku. Brzy po zahájení utkání jsme se ujali vedení, kdy Koutný využil chybné malé domů. Hosté o něco později vyrovnali, když se už předtím dostali do několika šancí. Nám se sice podařilo předvést několik rychlých protiútoků, v zakončení nám však chybělo více klidu. Začátek druhého poločasu nám vyšel náramně, krásnou akci hned v první minutě zakončil Mareš. Poté se začalo hrát trochu divoce nahoru – dolů, což však více vyhovovalo fotbalovějším hostům. Nejenže srovnali, ale po naší hrubé chybě se patnáct minut před koncem ujali vedení. Naše snaha o vyrovnání se již minula účinkem a hosté v poslední minutě při hře vabank pečetili svoje zasloužené vítězství. Přesto si hráči zasloužili potlesk domácích fanoušků za předvedený výkon.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Utkání bylo soubojem fotbalovosti, která byla na naší straně, s nasazením a elánem domácího celku. Ten dokázal na začátku poločasů vždy využít našich individuálních chyb ke vstřelení vedoucího gólu, ale naštěstí měl Juřík střelecký den a dvakrát vyrovnal. Poslední půlhodina zápasu byla bojem o překlopení výsledku na jednu nebo druhou stranu. Podařilo se to nám zásluhou Válka, v 90. minutě ještě pojistil naše vítězství po sólu dorostenec Brázda, i když možná po dvaceticentimetrovém ofsajdu na půlicí čáře. Tento výsledek by nám mohl dodat sebedůvěru do následujícího zápasu, kdy hostíme na Svitavském stadionu okresního rivala Jiskru Litomyšl. A tak vyzývám všechny příznivce: Přijďte nám fandit a tím napomoci k další výhře.