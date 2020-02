Umělé trávy v regionu byly v plné permanenci, hrály se další přípravné zápasy. Start mistrovského jara se kvapem blíží.

TJ Svitavy – FK Konice 6:3 (2:0)

Branky: Jukl 2, Ehrenberger 2, Ryšavý, Chlup.



Sestava: Jílek – A. Novák (Jukl), M. Čížek, Marvan (Chlup), Veselský – Horák (Bartoš), F. Čížek (Ryšavý), Vacek, Samek, Válek – Ehrenberger.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva: Konice znovu ukázala, že úroveň I. A třídy Olomouckého kraje je určitě vyšší než u nás. V prvním poločase nás přehrála a po zásluze vedla dvougólovým rozdílem. Stejný byl i začátek druhého poločasu, kdy soupeř přidal třetí branku. Jeho tempo bylo vysoké, což nemohl celý zápas vydržet. Jeho únava a vystřídání několika dorostenců změnily kolem 60. minuty ráz zápasu. My jsme toho využili, vstřelili šest gólů a otočili výsledek. K poslednímu přípravnému duelu zajíždíme o víkendu do Boskovic.

Jiskra Litomyšl – Sokol České Heřmanice 5:0 (4:0)

Branky: Vejrych, Derka, Folta, Štoudek, Kristek.



Sestava: Koukola – Škeřík, Gyömber (Pešek), Hašek, Jireček (Kříž) – Folta (Hromádka), Kristek, Sršeň, Vejrych (Malý) – Štoudek (Zeman), Derka (Bačík).



Roman Pražák, trenér: V posledním přípravném utkání před startem jarní části sezony jsme přivítali silný tým z Českých Heřmanic. Utkání pro nás bylo generálkou, proto jsem na hráče apeloval, aby k němu přistoupili, jako kdyby se jednalo o mistrák, což splnili. Celý první poločas jsme měli více ze hry, hrozili hlavně z křídelních prostorů a dokázali se čtyřikrát gólově prosadit. Soupeře jsme velmi dobře dostupovali, z čehož pramenili jeho chyby, které jsme dokázali trestat. Nutno poznamenat, že i hosté se dostali do dvou velkých šancí, které ale neproměnil. Do druhého poločasu obě mužstva prostřídala a tempo opadlo, hrálo se od vápna k vápnu, hra nebyla tak urovnaná. My se dokázali ještě jednou prosadit po krásné střele Kristka. Za Heřmanice nastřelil Jirsák tyč. Kluci k utkání přistoupili tak ,jak bychom si představovali, bylo tam nasazení, dodržení taktických pokynů a hlavně v prvním poločase nám velmi dobře fungovala organizace hry. Další utkání bude mistrovské, kdy přivítáme tým Rohovládové Bělé, a v něm se ukáže, jak jsme připraveni.

Polička s Třemošnicí otevřou jaro

Kdo by to byl řekl… Krajský mistrovský fotbal se bude hrát v únoru! Ano, v sobotu 29. února nastoupí od 12 hodin na umělé trávě v Chotěboři k předehrávanému utkání krajského přeboru celky SK Polička a ŽSK Třemošnice. Proč? Inu, v době kdy se tento časný termín dojednával, počítali v Poličce najisto s tím, že podstatná část jejich kádru bude o týden později v řádném termínu 16. kola hrát Final Four sálovkářské ligy…

Na jarní část se usilovně připravují také účastníci okresního přeboru. Jedním z nich je Mladějov, který má za sebou dva vítězné testy. Na uničovské umělé trávě rozdrtil celek Dlouhé Loučky u Uničova výsledkem 9:1 (branky: Kudyn 3, P. Prosecký 2, P. Němec 2, Müller 2). Následně si zahrál ve Svitavách-Lánech s Hradcem nad Svitavou a zvítězil 2:0 (Kudyn, Staněk).