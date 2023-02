Zatímco Letohradu se v dosavadním průběhu zimního přípravného období výsledkově vůbec nedaří a od pardubické juniorky dokonce nafasoval dvouciferný příděl, tak proti stejnému soupeři ukázala narůst herní pohody ústeckoorlická Jiskra a výsledek je pro ni jistě povzbuzením do dalších týdnů. Vysokomýtský celek má za sebou dvě měření sil s třetiligovými soupeři a zejména duel v Hradci Králové snesl slušné měřítko. Tedy až na jeho závěr, kdy Vysoké Mýto přišlo o nadějné vedení. Pozvolna se rozbíhají také přípravy účastníků krajského přeboru. Novinku registruje českotřebovský fotbal, po odchodu trenéra Petra Pražáka k mládeži do Ústí nad Orlicí převzal tamní áčko František Dvořák ml., který do konce sezony 2021/2022 vedl Vysoké Mýto.