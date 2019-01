Svitavy – Stalo se to, co fotbalová veřejnost v okrese příliš nečekala. V sousedském derby utkání dvou nováčků krajského přeboru byla úspěšnější Litomyšl, jež oplatila soupeřům z Cerekvice nedávnou pohárovou porážku i dva nezdary z I. A třídy v minulé sezoně. Druhý sobotní duel nedopadl dobře pro Poličku, které nevyšel v České Třebové druhý poločas.

Ilustrační fotografie. | Foto: Jan Kolčava

Litomyšl – Cerekvice 1:0

Očekávané derby se hrálo ve výborné divácké kulise a nabídlo kvalitní fotbal. Začalo se z obou stran hodně opatrně, míč se pohyboval převážně v prostoru mezi šestnáctkami a bez šancí. Domácí překypovali bojovností a tím se vyrovnali soupeři, který měl balon častěji pod svojí kontrolou. První půle byla klidem před bouří.



Ta nastala krátce po zahájení druhé půle, kdy přišel rozhodující moment zápasu. To po vydařeném rychlém protiútoku vstřelil Marek hlavou s pomocí brankové konstrukce vedoucí gól Litomyšle – 1:0.



Cerekvičtí samozřejmě reagovali zvýšeným útočným úsilím a velkou snahou o vyrovnání. Blízko k němu měl v 58. minutě Smola, ale v dobré pozici přestřelil. Jiskra nepolevila v maximálním nasazení a vedení si držela. Při závěrečném náporu Slavoje se jí otevíraly brejkové možnosti. Do odkryté obrany dvakrát vletěli Marek a P. Kundera, ale zakončení prvního jmenovaného se mezi tyče nevešlo a střídající útočník si posléze neporadil s Ehrenbergerem.



Závěr zápasu byl velice dramatický. Těžké chvíle pro domácí přišly osm minut před koncem, když se zranil Jadrný, ale protože trenér Schejbal měl třikrát vystřídáno, musel celý zápas obětavě dochytat.



Hráči Slavoje toho však nedovedli využít. Dostali se k sérii rohů, avšak litomyšlská obrana je dokázala s vypětím všech sil odvrátit. A tak se po závěrečném hvizdu rozhodčího Jeřábka mladý domácí tým nečekaně radoval z prvního vítězství v krajském přeboru.

Česká Třebová – Polička 3:0

První poločas nabídl rychlý a důrazný fotbal. V poli měli mírně navrch domácí, soupeř však často hrozil z brejků. Jako první zahrozil svojí střelou Borek, na opačné straně prověřil Křivku Netolický. Ve 28. minutě obešel agilní Pešek vše, co mu stálo v cestě, stopku mu vystavil až brankář Reichl. A další výborný zákrok vytasil o něco později proti Keprtově ráně, která mířila do horního růžku jeho branky. Hosté se připomněli šancí T. Švece.



Hned zkraje druhého poločasu pláchl obráncům Stejskal, leč ztroskotal na Křivkovi a to muselo Poličské hodně mrzet. V 50. minutě vybojoval balon Pešek, celou akci vzal na sebe a krásnou střelou do šibenice otevřel skóre utkání – 1:0.



Když se poté před brankářem neprosadil ani Navrátil, rozhodla Třebová zápas s konečnou platností. V 66. minutě přehodil Grepl hlavou gólmana Reichla a za dalších šest minut korunoval svůj výborný výkon Pešek po spolupráci s Greplem – 3:0. Zvýšit ještě mohli Štěpán s Myšákem a Poličští nakonec odešli do kabiny nejen poraženi, ale navíc i s červenou kartou, kterou v 90. minutě zblízka uviděl Opina.

Svitavy – Vysoké Mýto 0:3

Od začátku bylo patrné, že se utkali dva vyspělí soupeři. Hosté zachytili lépe vstup do utkání. Dvakrát nejdříve zahrozil důrazný Sedlák a v 15. minutě se skóre měnilo, když Lampárka zaskočil z ostrého úhlu Konečný. Domácí se těžko dostávali do hry, ale ve 28. minutě měl tutovku na noze Ovad, jenž ve vyložené pozici sám před Černíkem minul.



Druhý úder si Vysoké Mýto připravilo na 40. minutu. Po standardní situaci si prostor k hlavičce našel Štancl a Lampárek byl znovu bezmocný.



Znovu Štancl mohl hned po přestávce přidat třetí hřebík do svitavské rakve, ale v sólovém úniku zvolil místo střely nepřesnou přihrávku. Domácí pak zabojovali, v 56. minutě byla po obrovském závaru ve vápně nařízena penalta za ruku, jenže kapitán Ovad nechal vyniknout gólmana Černíka.

Poté se ještě ve slibné pozici ocitl Čermák, ale ani on nedal. Hosté podnikali do otevřené obrany brejky a v 76. minutě tak zpečetil výsledek Dvořák.

Mor. Třebová – Třemošnice 4:1

Info o nedělním zápase najdete v zítřejším vydání. (rh, red)