Na Svitavsku byla největší pozornost upřena do Moravské Třebové, kde domácí SKP Slovan přivítal ve své historické premiéře v hlavní soutěži MOL Cupu divizního soupeře z Vysokého Mýta a v sázce byl atraktivní souboj druhého kola proti druholigovým Pardubicím.

MOL CUP, předkolo:

Nekompletní sestava domácích však dávala už před výkopem tušit, že sen o duelu s druholigistou se jim těžko naplní, což průběh samotného utkání také prokázal. I když se snažili silnému protivníkovi čelit, tak rozdíl v kvalitě byl jasně patrný. Hosty posadila na koně Tomáškova proměněná penalta hned v úvodní desetiminutovce, poměrně záhy přidali druhou trefu a vývoj dostali pod svoji kontrolu. Což platilo také po změně stran, Vysoké Mýto dominovalo a navýšilo skóre do kruté pětigólové podoby.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – VYSOKÉ MÝTO 0:5

Branky: 53. a 75. Hrubý, 9. Tomášek z pen., 21. Fišer, 63. Tlapák z pen. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 3:0. Diváci: 150. Poločas: 0:2. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa (80. J. Štaffa), Petrila, Fógl, Krystl – Mikšánek, Sedláček, Bednář, Kudyn – Polák, Schütz (72. M. Štaffa). Vysoké Mýto: Černík – D. Fišer, Hock (75. Stránský), Žák, Kouřil, Dvořák – Rezek (65. Novák), Tomášek (58. Zavřel), Tlapák, Mokrejš – Hrubý.



Další výsledky týmů z kraje: Admira Praha – Živanice 2:1, Hlinsko – Kolín 0:1, Letohrad – Čáslav 1:0.

POHÁR HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE, 1. kolo:

Šestnácti zápasy pokračoval krajský fotbalový pohár a z pohledu svitavského regionu lze hovořit o podprůměrné úspěšnosti. Svitavy sice inkasovaly od svého někdejšího hráče Martina Kučery branku po osmi minutách hry, ovšem to byla poslední radost březovského nováčka I. B třídy. Potom začala úřadovat především dvojice D. Juřík – Válek a o výsledku nebylo pochyb. To úplně jiný náboj mělo střetnutí litomyšlské Jiskry v Libišanech, které se neobešlo ani bez červené karty domácího Machaly za oplácení. Ve vyrovnaném duelu hosté neudrželi těsné vedení a po penaltovém nezdaru jsou vyřazeni. Zato Dolní Újezd si v rozstřelu vedl lépe. Ve hře sice dvakrát ztratil jednobrankový náskok, na pokutové kopy však byl v Načešicích úspěšnější a jde dál. Oslabená Polička čelila Luži sice statečně, ale soupeř byl přece jenom lepší, což v každém poločase potvrdil jednou trefou. Končí také obhájce Poháuz hejtmana z minulého ročníku, Moravská Třebová poslala do Králík z pochopitelných důvodů rezervu a ta dostala těžce naloženo.

LIBIŠANY – LITOMYŠL 1:1 (PK 5:4)

Branky: 80. Koudelka – 66. Štoudek. Rozhodčí: Schmeiser. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (79. Machala). Diváci: 148. Poločas: 0:0. Litomyšl: Malý – Jireček, Štoudek, Hašek, Gyömber, Kristek, Urbanec, Kundera, Tauer (72. Vaško), Paclík, Folta (66. Hromádka).

NAČEŠICE – DOLNÍ ÚJEZD 2:2 (PK 4:5)

Branky: 30. Kodera, 54. D. Jirásek – 9. J. Vomáčka, 34. Fulík. Rozhodčí: Filipi. ŽK: 3:1. Diváci: 60. Poločas: 1:2. Dolní Újezd: Váně – P. Frank, M. Vomáčka, Nádvorník, Rejman, Mokrejš, Kalánek (61. Jireček), Klusoň, Fulík, J. Vomáčka, D. Frank.

SVITAVY – BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU 8:1

Branky: 14., 60. a 77. Válek, 17., 65. a 90. D. Juřík, 23. Škáva, 32. Leinweber – 8. Kučera. Rozhodčí: Papežík. ŽK: 0:3. Diváci: 135. Poločas: 4:1. Svitavy: Jílek – J. Novák, Czehowský, Vacek, Veselský (46. Marvan), Bartoš (46. A. Novák), Škáva (46. Bednár), Válek, Horák (46. Chlup), D. Juřík, Leinweber (46. Komínek). Březová nad Svitavou: Kejda (46. M. Milota) – Cacek, Lidmila, Dufek, Friedl (56. Hynek), Kučera, Jež, M. Stupka, Macek (46. Čuhel), R. Milota (76. Štoudek), Bednář.

FC JISKRA 2008 – MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 8:1

Branky: 13., 86. a 90. Matoulek, 23. a 49. Macek, 24. a 69. Koreň, 26. Vyšohlíd – 38. Sedlák. Rozhodčí: Frank. ŽK: 0:2. Diváci: 170. Poločas: 4:1. Moravská Třebová: Schreiber – Pospíšil (80. Kopal), Dokoupil, Krummer, Kolář, Bambušek, Štrajt, M. Štaffa, Schütz, Vykydal, Sedlák (62. Špaček).

POLIČKA – LUŽE 0:2

Branky: 32. Kroutil, 74. Radouš (PK). Rozhodčí: Stárek. ŽK: 0:5. Diváci: 40. Poločas: 0:0. Polička: Krčil – Pavliš, Stejskal, Jílek, Punar, Čori, Andrle, Stodola, Vondra, Harašta, Dobeš.

Další výsledky: Žamberk – Česká Třebová 4:2, Tatenice – Lanškroun 0:2, Libchavy – Choceň 0:4, Proseč – Zámrsk 3:4, Slatiňany – Přelouč 3:1, Srch – Holice 0:4, Tuněchody – Rohovládova Bělá 2:3, Skuteč – Heřmanův Městec 3:3 (pen. 5:3), Rosice nad Labem – Moravany 1:5, České Heřmanice – Pardubičky 6:2, Horní Ředice – Třemošnice 3:0.



Dvojice pro 2. kolo (středa 4. září, 18:00): Horní Ředice – Dolní Újezd, České Heřmanice – Zámrsk, Slatiňany – Svitavy, Rohovládova Bělá – Holice, Skuteč – Lanškroun, Choceň – Luže, FC Jiskra 2008 – Moravany, Libišany – Žamberk.

POHÁR OFS SVITAVY, 1. kolo:

O překvapení se v úvodním dějství okresního fotbalového poháru postarali hráči Čisté, kteří nedbali toho, že nastoupili na půdě Radiměře hrající o třídu výše, a s převahou zvítězili. V Boršově bylo 150 diváků zvědavo, jak si povede domácí nováček okresního přeboru v zápolení s Janovem, jenž hrál ještě na jaře v kraji. Dramatické zápolení došlo do penalt a v nich se ukázalo, že hosté mají s touto činností přece jenom větší zkušenosti. A ještě jeden rozstřel byl v sobotním podvečeru k vidění, Jevíčko si tímto způsobem po smírných devadesáti minutách zajistilo postup přes Mladějov a tím pádem i sousedské derby s Jaroměřicemi ve druhém kole.



Hradec nad Svitavou – Horní Újezd 1:7 (branky: 45. Andrlík – 50., 67. a 79. Lněnička, 33. a 70. Motyčka, 44. Opletal, 56. Pražan). Jaroměřice – Dlouhá Loučka 5:0 (11. a 63. Švec, 54. J. Valenta, 68. Batelka, 86. Bednařík, ČK: 0:1 44. Novotný). Jevíčko – Mladějov 2:2, PK 4:2 (15. Goš, 51. Berka – 32. a 71. Müller). Boršov – Janov 1:1, PK 3:4 (18. Burda – 68. Boháček). Linhartice – Opatov 1:2 (75. Kryštof – 7. Kalánek, 51. Sedlák). Radiměř – Čistá 1:4 (41. Moravec – 28. a 31. Čapek, 40. Portlík, 60. Zrůbek). Kamenná Horka – Borová 3:1 (51. a 76. Uhlíř, 74. Kučírek z pen. – 60. Matula). Bystré – Morašice 1:0 (17. Drašar).



Dvojice 2. kola (středa 28. srpna, 17:30): Jevíčko – Jaroměřice, Kamenná Horka – Bystré, Janov – Opatov, Horní Újezd – Čistá.