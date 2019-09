TAUER GROUP OKRESNÍ PŘEBOR: Pro první porážku v sezoně si do Horního Újezdu dojeli fotbalisté z Bystrého a důsledkem toho pro ně je, že vyklidili vedoucí tabulkové umístění.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

„Horňák“ je týmem, který čas od času umí zaskočit favority, a tentokrát se mu to povedlo dokonale. Asi klíčová byla rozdílová trefa Kladivy po hodině hry. Soupeř sice dělal, co mohl, aby vývoj zvrátil, ale ani pětinásobné střídání nepomohlo otočit kormidlem. Po druhé žluté kartě Kučery Bysterští nenašli recept, jak se do hry vrátit.