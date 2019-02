Svitavy – Hostům ze Mšena stačilo málo, aby v klidu zvítězili, domácí totiž jejich branku prakticky neohrozili.

Nejde to, nejde. Výborná forma, kterou se divizní svitavští fotbalisté chlubili v prvních pěti jarních kolech, je fuč. Vystřídalo ji těžké trápení, které nenašlo svého konce ani v domácím utkání proti Mšenu. A to se třetí tým tabulky neprezentoval kdovíjak zázračným fotbalem, jenže na domácí to bezpečně stačilo.

Svitavy – Mšeno 0:3

Hned úvodní minuty ukázaly, že se žádné fotbalové hody konat nebudou. Hra sice nepostrádala oboustranné nasazení, soupeři se ovšem současně předháněli v nepřesnostech a souvislejších útočných akcí tak bylo ještě méně než šafránu.

„Po sérii nezdarů jsme udělali změny v rozestavení, hráli jsme na dva útočníky a apeloval jsem na hráče, že k úspěchu proti špičkovému diviznímu týmu potřebujeme maximální výkon od všech. První půlhodina nebyla herně špatná, ale nebyli jsme nebezpeční pro branku soupeře," uznal trenér Svitav Zbyněk Zbořil.

Ani Mšeno to s ofenzivními hrozbami nepřehánělo, ale ve 32. minutě se velmi lacino ujalo vedení poté, co záložník Peškar vyslyšel pobízení od spoluhráčů, kteří ho nabádali ke střele snad z dobrých pětadvaceti metrů. Nezdálo se, že by to musela být vyloženě gólová rána, i přesto skončila přesně u Ehrenbergerovy levé tyče – 0:1.

A vzápětí bylo ještě daleko hůře, protože hosté k vedoucímu zásahu „přilepili" i druhý, když první ránu svitavský gólman bravurně vyrazil, jenže k dorážce měl Brezar ve vápně příliš mnoho času i prostoru.

Dotahovat dvougólové manko proti Mšenu, to je úkol nad síly svitavských fotbalistů v jejich nynější pohodě, což druhý poločas plně potvrdil. Navíc v 56. minutě rozehráli hosté roh a vysoký Vanc, pokrytý v pokutovém území pouze stínově, definitivně rozhodl.

„Hráčům nelze upřít snahu poprat se o výsledek, ale ta nekvalita v řešení útočných situací a dohrávání v posledních třiceti metrech je k nedívání. Centry nakopeme za branku nebo nám je zablokují, nestřílíme a když to zkusíme, tak to trefíme na rohový praporek," říká Zbořil s tím, že jen za snahu ještě nikdo nic nevyhrál.

„Nemáme kvalitu, abychom byli pro soupeře nebezpeční. I hráči, kteří na začátku jara táhli spolu s futsalisty naši údernou ofenzivu, nyní spadli do průměru. Je to krutá realita a musíme v sobě najít sílu to zlomit. Za tento z naší strany nekoukatelný fotbal se však musíme divákům omluvit," uzavřel Zbyněk Zbořil, jehož svěřenci brankáře Kobachidzeho vážněji vůbec neohrozili.

K dalšímu zápasu pocestují Svitavy v neděli 19. května do Nového Bydžova, kde na ně čeká zachraňující se soupeř.

Fakta – branky: 32. Peškar, 34. Brezar, 56. Vanc. Rozhodčí: Vít (Jičín) – Novák, Schejbal. ŽK: 1:1. Diváci: 130. Poločas: 0:2. TJ Svitavy: J. Ehrenberger – J. Novák, Kroulík, Ptáček, Šplíchal – T. Novák (46. Chlup), Paděra, Čížek, Kovář (78. L. Urban) – Svoboda, Ovad (78. Petrila). FK Jiskra Mšeno: Kobachidze – Kraus, Ginzel, Váňa, Bém – Klíma (78. Štěpánek), Jiroušek, Vanc, Peškar (85. Mráček) – Šidlo, Brezar.

Divize C – další výsledky 25. kola: Náchod – Kutná Hora 1:1, Holice – Ústí nad Orlicí 0:4, Lhota pod Libčany – Letohrad 2:0, Semily – Jirny 1:4, Dvůr Králové nad Labem – Nový Bydžov 0:2, Pardubice B – Turnov 2:0, Dobrovice – Nová Paka 1:2.

Pořadí: 1. Jirny (70), 2. Kutná Hora (48), 3. Mšeno (44), 4. Ústí nad Orlicí (40), 5. Nová Paka (39), 6. Pardubice B (38), 7. Svitavy (35), 8. Letohrad (34), 9. Náchod (33), 10. Lhota pod Libčany (32), 11. Dobrovice (31), 12. Pěnčín-Turnov (30), 13. Dvůr Králové nad Labem (28), 14. Semily (26), 15. Nový Bydžov (26), 16. Holice (11).