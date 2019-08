To bylo panečku drama! Svižný a rušný fotbal, kupa gólových šancí, dobré individuální výkony, emoce, zkrátka fanoušci v hledišti stadionu v Kunčině se ani chvíli nenudili. Hosté z Opatovce se drželi jako „klíšťata“ (2:0, 2:2, 3:2, 3:3), ale v 87. minutě se podruhé v zápase postavil k nařízenému pokutovému kopu Spálenský, znovu ho proměnil a to byl moment, který o všem rozhodl. „Velmi si ceníme vítězství nad těžkým soupeřem. Tvoříme nový tým a ten potřebuje hlavně čas. Pokud však kluci budou makat na tréninku tak jako doposud, budou naše výkony čím dál lepší,“ uvedl vedoucí domácího mužstva Miroslav Kubín.

Nováček soutěže z Březové utržil na úvod lekci od kvalitního a fotbalově vyspělejšího letohradského soupeře. Hosté měli jedinou významnější šanci, když z trestného kopu napálili břevno, jinak se hrálo v režii domácí rezervy, který byla po celý zápas lepším týmem, čemuž odpovídá i výše skóre.

Hráči Sokola Pomezí nepodali špatný výkon, ale ve finální fázi byli bezzubí a nedovedli se prosadit. Což se nedalo říci o soupeři z Libchav. Ten od 25. minuty hájil těsné vedení a v samotném závěru výhru pojistil, když předtím ustál velkou, leč marnou snahu domácích o vyrovnání. Velmi podobný obrázek sledovalo publikum v Moravské Třebové. V souboji béček si Slovanisté nepotykali s ofenzivní částí své hry a bez gólů se na body dosáhne jen s obtížemi. Produktivnější Lanškroun udeřil v závěru obou poločasů.

Zajímavou sestavu poskládalo při vstupu do nové sezony dolnoújezdské béčko. Vždyť nejstaršího a nejmladšího borce v domácích barvách dělilo skoro třicet let, ovšem nebylo to ku škodě věci. Zahrát si přišel i Martin Brůna a jeho dvě trefy patřily k určujícím faktorům otvíracího duelu proti Semanínu. O zřejmě klíčový zásah na 3:1 se postaral tečovanou střelou Vanat a závěr se díky tomu odehrával pod kontrolou domácích fotbalistů. Skalp Semanína se vždy cení.

Ve výčtu chybí ještě vystoupení cerekvického Slavoje a má to logické vysvětlení. Jediný okresní reprezentant ve skupině A odehraje svoje vystoupení proti Slatiňanům ve středu 14. srpna od 18 hodin.

SKUPINA B, 1. kolo:

Dolní Újezd B – Semanín 4:2 (2:0)

Branky: 42. (PK) a 82. Brůna, 35. Jireček, 65. Vanat – 50. Nešický, 84. Dvořák. Rozhodčí: Kerhát. ŽK: 3:4. Diváci: 80. Dolní Újezd B: Pravec – Doležal, Dvořák (87. Chudý), Heinisch, Svoboda, Kalánek, Jireček, Brůna, Vanat (77. Kuta), J. Vomáčka, D. Frank (83. Váně).

Moravská Třebová B – Lanškroun B 0:2 (0:1)

Branky: 42. Richtr, 90. + 2. Černušák. Rozhodčí: Jureček. ŽK: 4:2. Diváci: 38. Moravská Třebová B: Schreiber – M. Štaffa, Pospíšil, Špaček, D. Mikšánek, Krummer, Bambušek, P. Mikšánek, Kudyn, Sedlák, Schütz.

Letohrad B – Březová nad Svitavou 4:0 (2:0)

Branky: 9. a 39. Peřina, 47. Chládek, 77. Krejčí. Rozhodčí: Rambousek. ŽK: 1:0. Diváci: 50. Březová nad Svitavou: M. Milota – M. Stupka (72. Čuhel), Lidmila, Dufek, Macek, Kučera, Jež (55. Hynek), J. Stupka (84. Bureš), Ducháček, R. Milota (84. Štoudek), Bednář.

Kunčina – Opatovec 4:3 (2:2)

Branky: 65. a 87. (obě z PK) Spálenský, 4. T. Pagáč, 18. T. Brychta – 31. a 78. I. Svoboda, 43. Sauer. Rozhodčí: Čech. ŽK: 4:6. Diváci: 115. Kunčina: Tisovský – Opletal, Spálenský, Pešava (90. V. Pagáč), Švanda, D. Kalina (70. A. Kalina), O. Brychta (57. Papežík), T. Brychta, Šejnoha, T. Pagáč (85. Kaláb), Šmehlík (88. Hlaváček). Opatovec: Jan Lampárek – Sivák (70. Dvořáček), D. Jukl, Štěrba, Léhar, Sedlák, I. Svoboda, Rada, Sauer, Bartoš, J. Telecký (46. Vašíček).

Pomezí – Libchavy 0:2 (0:1)

Branky: 25. Boštík, 89. Váně. Rozhodčí: Pecina. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Pomezí: Křemenák – Mička (79. P. Stýblo), Drobný, Češka, Ptáček (46. Pořízka), Poliačik (57. M. Stýblo), Roušar, Jožák, Nespěšný, Křibský, Jar. Svoboda.

Další výsledky:

Jablonné nad Orlicí – České Heřmanice 1:4 (1:2). Branky: Kyllar – Laštovka 2, Michal Brychta, Martin Brychta. Sloupnice – Žichlínek 2:1 (2:1). Branky: Holec, Šafek – Heger.