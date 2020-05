Od pondělí mají fotbalové kluby v regionu příležitost vrátit se ke společnému tréninkovému procesu. Díky částečnému uvolnění vládních restriktivních opatření se fotbalisté mohou vrátit na trávník, byť nadále s určitými omezeními a také při dodržování nezbytných hygienických náležitostí. Mimo jiné stále nesmějí využívat prostory kabin, sprchy a k dispozici musí být dezinfekce.

Mistrovské soutěže jsou pro tuto sezonu v propadlišti dějin, ty byly vedením fotbalové asociace v dubnu ukončeny. Lze však předpokládat, že většina krajských a okresních klubů využije druhé poloviny května a června k odehraní několika přípravných utkání, aby alespoň částečně nahradily ztracené vytížení.

Fotbalové celky ze Svitavska mají za sebou smutné období a na návrat na hřiště se těší jako na smilování. Ačkoli nucená odstávka sportovního života všechny fotbalisty samozřejmě mrzí, tak na druhou stranu chápou, že jiná varianta než ukončení sezony zkrátka neexistovala.

BEZ DIVÁKŮ O NIČEM

„Rozhodnutí o ukončení sezony respektujeme. V době, kdy není jisté, co bude za týden, nemělo cenu něco rozehrávat,“ vyjádřil se předseda TJ Sokol Kunčina Jan Šejnoha. „Myslím, že dohrávat zápasy v týdnu by bylo asi nespravedlivé, protože mnoho hráčů pracuje na směny nebo jsou ještě různě studující a mohlo by se stát, že mnoho klubů by v týdnu nedalo dohromady odpovídající sestavu. Zřejmě by se dohrávalo i bez diváků, což je také o ničem,“ dodal zástupce týmu, který byl po podzimní části třetí v krajské I. B třídě skupině B.

O jaro přišli rovněž v Dolním Újezdu a také zde přijali veškerá rozhodnutí s pochopením. „Jsme amatéři a v této situaci na druhou. Prostě se tak rozhodlo a hotovo. Nějaké zhuštěné dohrávání podle mě nepřichází v úvahu. Nedovedu si představit situaci, kdyby třeba některý z hráčů onemocněl covidem. Pak by celý tým měl jít i s vedením do karantény nebo jak by se to potom řešilo? A kdy by se odložené zápasy dohrávaly? A otazníků je více,“ uvedl sekretář Jan Kabrhel.

„S ukončením sezony souhlasíme, protože v rámci dané situace to bylo asi jediné rozumné řešení, ke kterému to od počátku všechno směřovalo,“ podpořil mínění kolegů sekretář „bétřídního“ Sokola Opatovec Tomáš Telecký.

BUDE ČAS VŠE DOHNAT

Ve všech třech zmíněných klubech ze Svitavska, stejně jako ve všech ostatních, museli bez otálení přerušit veškeré aktivity. Ty se v nejbližší době pokusí obnovit a bude to bezmála po dvou měsících fotbalové nečinnosti.

„Všichni hráči našeho klubu měli volno a bylo na každém, jak se k tomu postavil. Komunikujeme spolu přes sociální sítě a vím o mnoha klucích, kteří se stále individuálně připravují, chodí běhat, jezdí na kole a podobně. Jsou to většinou hráči, co pravidelně trénovali i před pandemií,“ konstatoval kunčinský předseda. „V době, kdy se vláda rozhodla trochu zmírnit svoje nařízení, jsme se s hráči začali domlouvat na formách tréninku. Zatím se to týkalo kategorie dospělých. Co se týká žáků, tak tam ještě po domluvě s trenéry čekáme, co se bude v následujících dnech měnit. Když se ale začne hrát až na podzim, tak bude dostatek času vše dohnat,“ sdělil Šejnoha.

„Individuální přípravu jsme nijak neorganizujeme, spoléháme na serióznost hráčů, kteří by se měli udržovat v patřičné kondici průběžně. Fotbalový výbor řeší svoje problémy po internetu, hráči byli a jsou se svými trenéry ve spojení, ale na amatérské úrovni se neřeší takové problémy jako u profíků,“ myslí si dolnoújezdský sekretář.

Na to, že se fotbalisté budou „hýbat“ sami od sebe, se spolehli rovněž v Opatovci. „Ze dne na den jsme byli nuceni přerušit veškerou činnost. Jelikož nebylo možné sportovat ve větších skupinách, nechali jsme všechno na individuálním přístupu každého hráče. Vzájemnou komunikaci jsme řešili přes mobilní telefony a internetové komunikační služby,“ vysvětluje Tomáš Telecký.

ALESPOŇ PÁR ZÁPASŮ

Fotbalový život se tedy může pozvolna probouzet po stránce tréninkové a s určitým časovým zpožděním snad i zápasové. Není pochyb o tom, že hráči se nemohou dočkat…

„Každý je nažhavený, jen aby to začalo. Mimochodem, zaznamenal jsem nebývalou chuť a hlad po fotbalu. Zkrátka většině fotbal chybí,“ zaznamenal Jan Kabrhel a není s takovým dojmem rozhodně osamocen. „Vypozoroval jsem pro mě velmi zajímavou věc. Jak hráčům, tak členům realizačních týmů a všem, co se zajímají o sport, schází fotbal, setkávání se, emoce při zápasech a všechno, co k tomuto sportu patří,“ svěřil se Deníku před časem šéf svitavského fotbalu Pavel Čížek a vyjádřil tím neveselé pocity široké fotbalové „rodiny“.

„Až to začne, budeme připraveni. Žádné velké změny nechystáme, tradiční systém přípravných zápasů a tréninků nebude nikterak vybočovat ze zaběhnutých zvyklostí,“ zní hlas z Dolního Újezdu.

„Jakmile se uvolní vládní opatření natolik, aby se mohlo trénovat bez omezení a dala se hrát alespoň přípravná utkání, určitě k tomuto kroku přistoupíme a pokusíme se něco odehrát. Tak bude zřejmě postupovat i většina dalších klubů, tudíž by neměl být problém domluvit si zápasy,“ je přesvědčen Jan Šejnoha z kunčinského Sokola. A podobnou cestou se při restartu činnosti klubu chystají vydat v Opatovci. „Určitě začneme klasickými tréninkovými jednotkami a dál bude záležet na vývoji situace, nicméně jako nejschůdnější se jeví přátelské zápasy,“ řekl Tomáš Telecký.