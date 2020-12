Vysoký stupeň ohrožení. Ne v tomto případě se nebudeme bavit o možnosti úniku nějaké jedovaté látky. Na „úniku“ je fotbal. Přesněji řečeno, ten vesnický. Kluby na nejnižších úrovních se v posledních letech potýkají s nedostatkem hráčů. Navíc jim silnou ránu zasadila koronavirová pandemie. Jejich představitelé se musí v dalších letech hodně snažit, aby nepřišla nějaká smrtelná. Své o tom dobře ví Miloš Vlasák, předseda TJ Sokol Ostřetín.

Zdroj: archivFotbal je celosvětovým fenoménem. Dlouhá léta to platilo i pro český venkov. Jenže už to není, co bývalo. Co vy na to?

Je pravdou, že fotbal je celosvětovým fenoménem. Je také pravda, že na českém venkově vyrostlo mnoho vynikajících českých fotbalistů, kteří proslavili tento sport i na mezinárodní úrovni. Když se podíváme do minulosti, je to spousta jmen skvělých fotbalistů jako např. Pavel Nedvěd, Vladimír Šmicer, Jan Koller, Milan Baroš. V současné době je to Tomáš Koubek, který začínal a vyrostl v našem klubu. V patnácti letech odešel do velkého profesionálního fotbalu.

Proč už takový zájem o fotbal na vesnicích není?

Bohužel celkově ubylo dětí. Ztrácejí zájem o pohyb. No a ti, kteří chtějí sportovat, mají dnes mnohem větší výběr sportovní činnosti, které se mohou věnovat.

Současná situace s opatřeními proti koronaviru fotbalu rozhodně nepomáhá. Je fotbal na nejnižší úrovni ohrožen, nebo přežije vše?

Tato situace skutečně nepomůže sportu jako takovému, ať už na profesionální úrovni nebo na úrovni amatérské. Situace v amatérském fotbalu je v ohrožení již několik let z důvodů, které jsem již předeslal, tzn. nedostatek fotbalové mládeže. Byly doby, kdy se v pardubickém okrese hrály soutěže v žákovských i dorosteneckých kategoriích v plném obsazení. Například v dorosteneckých soutěžích byly dvě skupiny až po patnácti týmech. Teď již několik let z důvodu neexistence dorosteneckých týmů se vůbec nehrají. Budoucnost vesnického fotbalu je tedy vážně ohrožena.

Momentálně rovněž hrozí zpohodlnění hráčů, viďte?

Přesně tak. Musíme si uvědomit, že již rok se soutěže prakticky nehrají. Delší čas se nesmí ani trénovat a hráči si postupně na pravidelné tréninky i víkendové zápasy pomalu odvykají.

Těžko se shánějí

Jak je to ve vašem klubu?

Tím, že odpadla pravidelnost tréninku, zápasů, někteří hráči zjistili, že jim fotbal až tolik nechybí. Tudíž, že mají více volného času jak v týdnu, tak o víkendech, kde se věnují svým dalším koníčkům a rodinám. U nás skončili dva hráči s kariérou a někteří další pravidelně nechodí ani na zápasy.

Jak jste na oznámení těchto hráčů reagovali?

Ve fotbalovém amatérském prostředí je hráčů nedostatek. Snažíme se samozřejmě ty hráče, kteří se kvůli covidu přestali pravidelně zúčastňovat zápasů přesvědčit, aby i nadále pokračovali v kariéře. Protože náhrada za dobré fotbalisty opravdu není. Jenže není to jednoduché z jednoho prostého důvodu.

Co tím máte na mysli?

Dlouhodobě se potýkáme s velkým množstvím vážných zranění, většinou kolenních kloubů. Po těchto úrazech většina hráčů nepokračuje ve fotbalové kariéře. Co si budeme povídat, amatérský fotbal je neživí, těžko hledáme za ně náhradu.

Ostřetín hraje úplně stejnou soutěž jako před covidem. Zatímco po podzimu 2019 nasbíral 16 bodů a končil na desáté příčce, tak letos v sedmi duelech nebodoval. Přičítáte to právě personálním problémům?

Je pravdou, že covid uzavřel možnost sportovních a kulturních akcí. Tím pádem to mělo vliv i na morálku a účast hráčů před otevřením podzimní sezony. Příprava se neodvíjela podle představ trenérů. Častá absence hráčů tak celkové přípravě mužstva vůbec nepomohla.

Ostřetín byl známý tím, že ve venkovních zápasech moc nebodoval, ale ve vlastním prostředí to byla jiná káva. Na podzim však doma prohrál všechna čtyři utkání. V tomto roce se tak diváci výhry nedočkali.

Jak jsem již předeslal, může za to velké množství zraněných hráčů, a covidová situace. To nás dohnalo k tomu, že jsme na zápasy jezdili pouze s jedenácti hráči. Z nich byli většinou dva až tři, kteří už fotbal nějaký rok nehrají.

Povězte, jak se vůbec do malého klubu shánějí hráči?

Opravdu velmi těžko. Bohužel na Holicku se v každé obci hraje fotbal, proto je tu hráčů nedostatek.

Nemáte jediný mládežnický tým. Znamená to, že fotbal v Ostřetíně vymírá?

Tato situace nás mrzí již dlouhé roky. Když byla snaha začít s malými dětmi, nikdy jich nebyl takový počet. Navíc některé po několika trénincích skončily, proto nebyla možnost složit mužstvo a přihlásit do žákovských soutěží. V dnešní době kluci z Ostřetína, kteří mají chuť hrát fotbal, začínají v přípravkách nebo v žákovských družstvech na Horním Jelení nebo v Holicích. Věříme, že pokud se v budoucnu neuplatní v krajských soutěžích, tak je šance, že se do Ostřetína jednou vrátí.

Ano, Ostřetín leží mezi fotbalově krajskými městy Holicemi a Jelením. Navíc blízko je Jaroslav, trochu dál Moravany, neděl se i kvůli tomuto faktu hráčský odliv?

Byla doba, kdy jsme měli mládež, která hrála v žákovské kategorii krajskou soutěž, i v dorostu tak byl o tyto kluky veliký zájem. Jak v Holicích, tak na Horním Jelení. Za poslední čtyři sezony se ale odliv hráčů nekonal, spíše naopak. Z těchto klubů přicházeli hráči k nám.

Snaha fotbal udržet

Otázka na tělo. Spěje klub k zániku jako se to ve vesnickém prostředí teď stává?

Odpovím pohledem do historie. První fotbalové mužstvo Ostřetína bylo založeno v roce 1941. Takže příští rok klub oslaví 80 let od svého vzniku. První mužstvo muselo záhy ukončit svoji činnost, neboť ve válečných letech byly všechny sportovní soutěže zakázány. K obnovení činnosti došlo v roce 1964 a od této doby se fotbal v Ostřetíně hraje dodnes. Pochopitelně uděláme vše, pro to, aby se historie už neopakovala.

A co musíte udělat pro jeho záchranu?

Naší snahou je fotbal v Ostřetíně udržet do dalších let, ale myslím, že fotbal bude ovlivněn několika aspekty: práce s mládeží, podpora od státu a státních institucí, spolupráce se základní školou v obci a v neposlední řadě změna přestupního řádu v amatérských soutěžích.

Jakou změnu tím myslíte?

Možnost vrácení hostování hráčů, snížení finančních částek za výchovné a celkově svobodnější pohyb hráčů. Nicméně, to je spíše otázka pro funkcionáře FAČR.

Fotbal spojuje nejen národy, ale i lidi v obci. Jak hodně momentálně trpíte v Ostřetíně nemožností ho provozovat?

Fotbal v obci patří ke společenským událostem. Chybí nám ta pravidelnost v době soutěží a možnost čtrnáctidenního setkávání občanů - fanoušků. Trpí nedostatkem možností se potkávat se svými kamarády, se kterými hodnotí a rozebírají sportovní a společenský život uplynulých dní u klobásky a dobrého piva.

Traduje se, že společenský život na vesnici byla minimálně z poloviny zásluha fotbalu. Co o tom soudíte?

V naší obci společenský život zajišťuje nejen fotbalový oddíl, ale i další složky, jako je Sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení, klub seniorů, rybářský spolek a samozřejmě obec. Je pravdou, že v letošním roce v době covidu jsou kulturní a společenské akce vlastně po celý rok zastaven. To ovlivňuje život občanů všech věkových kategorií. Nejvíce jsou to naši senioři, kteří samotu snášejí velmi těžce.

Dotkla se vašeho klubu koronavirová opatření i z finančního hlediska?

Náš klub si většinu finančních prostředků zajišťuje konáním kulturních a společenských akcí, které jsme však letos nemohli uspořádat. Pokladna je dále závislá na finančních darech od sponzorů a v dnešní nejisté době nevíme, jak budou sponzorské smlouvy plněny. Jistotou je naopak dlouhodobá podpora od obce.

Najdete nějaká pozitivní slova na závěr?

Věřím, že dříve či později pandemie odezní. Vrátíme se ke sportu, k fotbalu a k normálnímu životu bez omezení a zákazů. Venkovský fotbal je v obcích fenoménem po desítky let, bude velmi těžké ho v budoucnu udržet. Věřím, že poctivým přístupem všech, kteří tento sport mají rádi a rozhodují o něm, udělají maximum pro jeho zachování na českém venkově.