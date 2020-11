Cesty osudu jsou nevyzpytatelné… Hledal bydlení v Hlavečníku ale v roce 2014 ho našel v Tetově. V této obci se hrála fotbalová čtvrtá třída. On však kopal za Týnec nad Labem. Dva roky odolával vábení tamních funkcionářů. Nakonec sám zvedl telefon a přijal nové angažmá. Tomáš Novotný po dalších dvou letech kývl na nabídku jít do výboru klubu. Dnes má jako předseda na starost celý jeho chod. Patřil také k hybné síle, která proměnila tankodrom v trávník divizních parametrů.

Jak je staré hřiště v Tetově, respektive jak dlouho bylo v původním stavu?

Klub byl založen v roce 1957. A šedesát let se hrálo na původním hřišti, které se postupem času změnilo v hodně nekvalitní terén.

Jak to bylo se soupeři? Ve smyslu: Tetov až někde u Kolína a navíc takový tankodrom. Měli nějaké poznámky na kvalitu hřiště?

Hřiště opravdu nebylo v dobré kondici, takže určitě chvála od soupeřů nebyla. Jelikož je Tetov malá vesnička na konci Pardubického kraje, tak občas ohlasy od cizích hráčů a týmů ve stylu: To zas jedem na konec světa… A ten drňák, ať už to máme za sebou…

Mohla to být zbraň fotbalistů Tetova?

Pro domácí hřiště občas výhodou mohlo být, protože na takovém povrchu hráli jednou za čtrnáct dní. A věděli co očekávat.

Kdy nastávaly největší komplikace?

Při letním suchu bylo hřiště vyschlé a trávník měl barvu vyzrálého obilí. Za hráči se prášilo, jako kdyby běhali po poli. Na podzim za deštivého počasí bylo hodně zranitelné. Pokutová území vyšlapaná a rozbahněná.

Z těchto důvodů jste se rozhodli pro jeho obnovu?

Přesně tak. Ten trávník se nacházel opravdu v hrozném stavu. Byl to sen místních. Už nechtěli poslouchat od rivalů, jak mají špatné hřiště.

Přitom u celků IV. třídy, se na ta hřiště tolik nekouká.

To je pravda. Hrací plochy se tolerují a většinou to hráči přijmou, protože vědí že v nejnižších soutěžích se krásný, rovný a sytě zelený pažit se jen tak někde nevidí. Ve IV. třídách hrají kluci pro radost, udělat si žízeň. Po fotbale si dají klobásku a spláchnou to pivečkem.

Kolik rekonstrukce stála a kde jste na to vzali?

Rekonstrukce hřiště s automatickým zavlažovacím systémem byla financována z dotací, obecním úřadem i fotbalovým klubem TJ SK Tetov. Nové hřiště stálo zhruba půl milionu.

Když už jste se pustili do hřiště, nechtěli jste to vzít jedním vrzem a zrenovovat rovněž jeho okolí?

Ano. Po zdařilé rekonstrukci hrací plochy zazněla příznačná otázka, jestli by nebylo od věci zmodernizovat zázemí v areálu. Většina souhlasila, a tak se rozjel další tetovský projekt: Nová klubovna s výčepem. Na výstavbě se podíleli sponzoři, obecní úřad i my fotbalisté. Navíc jsme uspořádali v obci veřejnou sbírku.

Co všechno jste udělali pro vznik nového hřiště a nového zázemí?

(usměje se) To byste měli popsanou celou stránku. Vezmu to v krátkosti. V první řadě bylo důležité velké úsilí a nadšení všech lidí, kteří se na těchto projektech podíleli. Například odstranění starého trávníku a srovnání terénu do dokonalé roviny neprováděla žádná specializovaná firma. Po těchto úpravách se začal budovat samozavlažovací systém s vrtem. Poté byl zaset nový trávník.

Co se stalo s populárním Modrým autobusem, který nesloužil jako dopravní ale občerstvovací prostředek?

Když byla dokončena rekonstrukce hřiště, začalo budování nové klubovny. Museli jsme zlikvidovat modrý autobus. Některým ukápla slza, protože se jednalo o ikonu Tetova. Klubový maskot i talisman.

Kolik lidí z klubu se podílelo na pracích?

Na rekonstrukci hřiště se podíleli hráči, členové klubu i místní lidé, kteří jsou do fotbalu intenzivně zapálení. Pomáhali dokonce starší lidi, za jejich pracovní nasazení smekám kšiltovku… Navíc všichni dobrovolníci pracovali ve volném čase a pouze za občerstvení.

Jak dlouho trvala přeměna a kde jste našli azyl?

Prakticky rok. V jarní části jsme našli domov v sousedních Kolesách. Pro podzim nové sezony jsme dostali výjimku a mohli odehrát všechna utkání ve venkovním prostředí. To vám svědčilo, neboť jste se vraceli domů na prvním místě. A před sebou měli celé jaro ve vlastním prostředí. Náš cíl zněl udržet vedoucí příčku a kvůli krásnému hřišti postoupit do třetí třídy. To se nám také povedlo.

A ohlasy na nový areál?

Po rekonstrukci slyšíme opačné a příjemné ohlasy. Soupeři říkají: Na takovém pažitu je škoda hrát… Budeme muset hrát bez kopaček, tohle je škoda pošlapat… Taková malá vesnice a takové hřiště, no to čumím… Teda tady se to změnilo, pamatuji si tady takový drňák… Tyto hlášky jsou největší pochvalou pro všechny, co se o proměnu Tetova zasloužili.