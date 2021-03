FOTO: Čechy spasil brankář Jedlička i vlastní gól Italů

Fotbalová reprezentace do jedenadvaceti let vstoupila do mistrovství Evropy remízou s Itálií.

Utkání mistrovství Evropy do 21 let mezi Českem a Itálií | Foto: fotbal.cz

Ladislav Krejčí, jeden z tahounů mladého národního týmu, měl před začátkem turnaje jasný plán, znal cestu, jak postoupit ze skupiny: „Chceme vyhrát první dva zápasy, ať to máme z krku.“ Přání bylo otcem myšlenky. V prvním utkání ve slovinském Cejle se ho nepodařilo úplně naplnit, přesto je remíza 1:1 s Itálií slušným výsledkem. Do další fáze šampionátu, která se bude hrát na začátku června, postoupí dva nejlepší týmy. V dalších dvou duelech se Lvíčata poměří se Slovinskem a ultrafavoritem Španělskem. Kondiční trenér z Hradce Ondřej Kraják jel na Euro. V „repre" má jen zdravé kusy Přečíst článek › Zásadní vliv na výsledek měl výkon gólmana Martina Jedličky. Brankář Dunajské Stredy chytil v posledních dvaceti minutách tři obří šance soupeře. Od začátku ukazovali Italové sebevědomí a také vyspělost. Vždyť v týmu mají hráče nastupující za AC Milán či Valencii. Bylo to znát, byť Češi měli první šanci. Kvalifikace o mistrovství světa - skupina E: Estonsko - Česká republika 2:6 (1:4). V 10. minutě po standardní situaci zblízka střílel Ondřej Lingr, ale italský gólman perfektně zasáhl. Slávista Lingr byl nejlepším českým mužem v poli. Dokazoval, že v Edenu nabral sebevědomí, kvalitu, ale také odolnost. Soupeřům stačil. Jenže pak Itálie začala demonstrovat svou sílu. Například výrazně potetovaný útočník Gianluca Scamacca z FC Janov byl téměř neudržitelný. Češi s ním měli potíže, což se potvrdilo ve 31. minutě. Scamacca skóroval, gólmana Jedličku obelstil po úniku velmi šikovnou a precizní kličkou. Brance předcházelo duo chyb: Nejprve zaváhal plzeňský záložník Pavel Šulc, po něm sparťan Martin Vitík. Pro něj to byla složitá premiéra, za Lvíčata naskočil vůbec poprvé. Tým kouče Karla Krejčího se přesto zvedl. Spasili ho Italové, kteří si ve druhé půli po centru Adama Karabce z přímého kopu sami poslali míč do sítě. Bylo srovnáno. Poté přišly Jedličkovy chvíle. Čechům podle všeho pomohl i sudí, jenž neodpískal pro Italy hrající po vyloučení v deseti penaltu (posledních dvacet vteřin dokonce o devíti). Zkontrolovat svůj verdikt nemohl, na šampionátu není videorozhodčí. Ruská ruleta. Čeští fotbalisté doufají v překvapení, v akci budou i mladíci Přečíst článek › Mistrovství Evropy hráčů do 21 let:



Skupina v Celje: Česká republika – Itálie 1:1 (0:1). Branky: 75. vl. Maggiore – 31. Scamacca. Rozhodčí: Higler – Van Zuilen, Balder (všichni Niz.). ŽK: 3:3. ČK: 84. Tonali, 90.+4 Marchizza (oba Itálie). ČR: Jedlička – Vitík, Chaluš, L. Krejčí – Holík (49. Granečný), Bucha, Karabec (78. Drchal), Sadílek, Šulc – Lingr, Šašinka (89. Janošek).



Další výsledek: Slovinsko – Španělsko 0:3.