Sekretář tělem i duší. Stejnou funkci totiž vykonává v prvoligovém klubu FK Pardubice a také má administrativu na starosti v Okresním fotbalovém svazu. Není mu lhostejná současná situace, a tak se Lukáš Ouředník zaobírá velmi žhavými tématy. Vše se točí kolem rozhodčích.

Mlátí prázdnou slámu

Jak vnímáte aféru kolem, již bývalého místopředsedy Fotbalové asociace České republiky Romana Berbra?

Všichni věděli, nebo alespoň tušili, co se kolem jeho osoby děje. Nečekal jsem ale, že všechny ty věci takto vyplavou na hladinu. Zaskočilo mě to. Zajímalo by mě, co za tím vězí. Proč se všechno vyvalilo zrovna letos na podzim, před super volebním rokem. Vždyť nás čekají okresní, krajské i celostátní valné hromady. Není samo sebou, že to prosakuje na povrch nyní, když vyšetřující orgány mají dva a půl roku na uších podezřelé.

Naznačujete, že by Berbr mohl být obětním beránkem,či cílem jiné skupiny?

Těžko říct, to si nedovoluji odhadovat. Ale obětní beránek není ten správný výraz. Vždyť on byl tou hlavou. Všude měl své oddané lidi.

Berbr sedí ve vazbě, nečeká za „branami věznice“ řada dalších podobných šíbrů?

V danou chvíli si to nemyslím. Celorepubliková nálada je taková, že i kdyby se někdo z jeho pobočníků dral o moc, tak za této situace na sebe nebude upozorňovat.

Zdá se, že začíná boj o moc v českém fotbale. Jaký máte na to názor?

Fotbal je specifický v tom, že boj o nejvyšší pozice ve FAČRu musí začít v okresech a v krajích. Takže ta celostátní volební hromada následuje až po těch lokálních a regionálních. Musíme počkat na to, jak se vyvine situace ve fotbalovém podhoubí.

Vznikají různé projekty za očištění fotbalu. Jak jste jim nakloněn a jsou tou správnou cestou?

V první řadě je nutné podívat se, kdo za nimi stojí. Vize, to co chtějí i myšlenky, které formulují jsou jasné. Na druhou stranu, neříkají nic nového. Jen opakují to, co všichni vědí.

Jsou vůbec potřeba?

Určitě. Je totiž potřeba lidem sdělit jaká je situace. Spousta klubů o problematice ani neví. Lepé řečeno, potřebuje přesnější informace. Na druhou stranu ne se vším z jejich programu souhlasím.

Co vám vadí?

Jedná se o mlácení prázdné slámy. Volání o tom, že musí přijít změny ve smyslu: rozhodčí, kteří jsou aktivní nebo spojení s kauzou Berbr, nesmí být ve vedení krajů i okresů. To není žádný velký objev. Je k tomu však potřeba říct B. Tedy, že na ty změny musí být konkrétní lidi. A ještě je tu jedna věc.

Povídejte.

Ať je to, jak je to, někteří představitelé těchto uskupení ve vedení FAČRu už působili. Samozřejmě, byli odejiti, nebo odešli sami vzhledem k tomu, kdo tam šéfoval. Nicméně už prostor na ty změny měli. Takže se o ně mohli alespoň pokusit.

Znamená to, že byste všechny, kdo měl co do činění s „minulým režimem“ vyměnil? A našlo by se vůbec tolik nových tváří?

Věřím, že by se našly. Každopádně není možné všechny vyházet. Kdybych měl tu možnost, udělal bych velký personální audit. Od okresních svazů až po Výkonný výbor FAČRu. A dosadil bych na jejich místa lidi, kteří žijí pro fotbal a ne z fotbalu.

Nepřipadávají vám podobné iniciativy předvolební mítinky, kde se také pro zvolení jen slibuje?

Na to vám odpovím, že my je v našem okrese nepotřebujeme. Chystají se moderovat diskuze po okresech, ale k nám nepřijedou. Sice nás kontaktovali, ale po zjištění našich plánů si nás mohli odškrtnout jako vyřešené.

Změny visí ve vzduchu

Plánuje se nějaké přesvědčování „vašich klubů“, koho na valné hromadě volit?

Ani se nemusí. Hned, jak se rozvířila hladina kolem Berbrova zatčení a následném uvalení vazby, tak mě zástupci klubů bombardovali telefonáty nebo emaily. Unisono se ptali, co se bude dít u nás, jestli se něco chystá, že už nechtějí v čele aktivní rozhodčí. Takže u nás k žádnému přemlouvání nedošlo. V celorepublikovém kontextu máme v tomto výhodu.

Mám tomu rozumět tak, že lidé v klubech na Pardubicku nepotřebují na toto téma žádnou osvětu?

Zjistil jsem, že ne. Všechny jsou u nás fotbalově gramotní. Troufám si tvrdit, že ve všech šedesáti klubech lidé vědí, o co jde. Situaci sledují, zajímá je každá informace. Dokonce od nich vycházejí některé podněty. Jejich aktivita je velice sympatická.

Valná hromada OFS Pardubice se blíží. Co se momentálně děje v podpalubí?

Celorepubliková nálada i vize jsou jasné. Připravují se valné hromady. U nás je to podobné. Nějaké změny visí ve vzduchu, ale zatím ještě o nich nebudu mluvit. Nebylo by to ani fér vůči stávajícímu předsedovi.

Tak jinak. Chystá se očista i ve vašem revíru?

Nevím úplně, jestli je očista to správné slovo. Spíše než očista, se chystají se změny.

Vymést všechny rozhodčí z řídících pozic. Nepřipomíná vám to hon na čarodějnice? Musí nutně všichni pryč?

Pozor: to si nemyslím. Rozhodčí jsou nedílnou součástí fotbalu. Kluby napříč republikou ale chtějí, aby už žádní aktivní rozhodčí či delegáti z řad bývalých rozhodčích nezastávali vrcholné funkce. Musíme si ale uvědomit, že například v Komisi rozhodčích musí být. Doba se ale zkrátka změnila a já souhlasím s tím, že by je měli nahradit jiní.

Vypadá to, že ne každý rozhodčí z předsednického křesla OFS odejde bez boje. Co s takovými?

Záležet bude čistě jen na klubech z daných okresů. Teď už je nebude nikdo nutit pod hrozbou sankcí. Možná, že se ukáže, jaký mají charakter a také, jestli vůbec nějakou změnu chtějí.

Možná sázejí na to, že se nenajde vhodný protikandidát a oni setrvačností na vrcholných pozicích zůstanou.

Někde opravdu nemají kandidáty, nemají lidi, kteří jsou ochotni ve volném čase dělat něco navíc pro fotbal. A co si budeme povídat, někde stávající situace vyhovuje.

Je podle vás pryč už doba, kdy ač člověk s vysokým morálním kreditem, podlehl praktikám, protože hájil zájmy vícero lidí?

Pevně věřím, že ano. Člověk si říkal, že nemá cenu jít hlavou proti zdi, že mu nestojí za to, aby se někdo vozil po jeho klubu, protože se vzepřel. Trumfy mají v rukou samotné kluby. Teď nastal čas proti bezpráví vystoupit!

Živný chce být předseda OFS



První kandidát. Bývalý krajský radní a především sportovec René Živný se rozhodl ucházet o post předsedy Okresního fotbalového svazu Pardubice. Kromě toho, že stále ještě hraje fotbal za Sokol Semín je spíše známý z bikrosu. Kdo bude další? Odhodlá se k prodloužení mandátu současný šéf Drahoslav Drábek, nebo se objeví někdo jiný?

Na „valnou“ do Černé za Bory



Na den za tři týdny aneb po hlavě do nového roku. V pondělí 4. ledna se koná Řádná valná hromada OFS Pardubice. Hlavním bodem rokování v sále Hostince U Kosteleckých bude volba předsedy tohoto subjektu.



ORGANIZAČNÍ POKYNY: Každý členský klub svazu má právo vyslat jednoho delegáta, pokud splňuje ustanovení dle Stanov OFS Pardubice. Delegáty mohou být jen členové FAČR. Delegáty mohou být dle Stanov OFS Pardubice členové statutárních orgánů členských klubů, nebo jimi písemně zmocněné osoby, které jsou členy FAČR. Jako delegát nebude připuštěna osoba vyslaná tím členským klubem, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů FAČR. Delegát je povinen při prezenci předložit řádně vyplněný delegační lístek a v případě, že není členem statutárního orgánu klubu, tak rovněž řádně vyplněnou Plnou moc. Žádáme kluby, aby nejpozději do 20.12. nahlásily formou návratky jméno delegáta. Kluby mohou navrhovat kandidáty do těchto funkcí: předseda VV OFS, člen Výkonného výboru OFS (voleni 4) a člen Kontrolní komise (voleni 3). Návrhy kandidátů musí být doručeny nejpozději týden před Valnou hromadou na sekretariát OFS.