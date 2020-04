Letošní ročníky České fotbalové ligy a divizí, stejně jako ostatní nižší soutěže, s definitivní platností končí.

Amatéři tak mají kvůli pandemii koronaviru po sezoně. Kluby nebudou sestupovat ani postupovat.

„Nešlo čekat dál a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže, ale pokud říkáme všichni, že je zdraví v tuto chvíli jednoznačně na prvním místě, musíme se tím stejně jednoznačně řídit i v našich rozhodnutích,“ uvedl předseda asociace Martin Malík.

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019/2020 A SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍCH



1. Ke dni 08.04.2020 se ukončuje Soutěžní ročník 2019/2020 ohledně mistrovských a pohárových soutěží vyjma:

a) soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace jako řídícího orgánu soutěže;

b) poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020.



2. Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2019/2020 se použije § 18 Soutěžního řádu s tím, že rozhodným dnem pro takové určení je 08.04.2020; tím není dotčena změna v důsledku pravomocného rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.



3. Ustanovení § 19 tohoto řádu o postupech a sestupech se pro soutěžní ročník 2019/2020 nepoužije vyjma případu, kdy a) bude některé z družstev FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sestupovat; a

b) počet družstev v příslušné skupině ČFL nebo MSFL nebude upraven postupem jiného družstva do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podle § 21 Soutěžního řádu; a

c) ŘKČ nebo ŘKM výslovně rozhodne o tom, že z tohoto důvodu bude příslušný počet družstev sestupovat.



4. Řídící orgán soutěže pro případ vyššího počtu družstev v soutěži upraví v Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 počet postupujících a sestupujících družstev tak, aby po tomto soutěžním ročníku došlo k dosažení předpokládaného počtu družstev v jednotlivých soutěžích.



5. Ustanovení § 21 Doplňování míst v soutěžích není tímto rozhodnutím dotčeno, když právo účasti se odvozuje z pořadí ke dni ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 s tím, že se týká družstev umístěných od prvního místa včetně.



6. Řídící orgán zařadí do jednotlivých soutěží pro uskutečnění losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2020/2021 ty členské kluby, které byly zařazeny do losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2019/2020, ledaže členský klub nesplní další podmínky stanovené v § 16 Soutěžního řádu.



7. Z předkol poháru FAČR postupují stejná družstva jako v soutěžním ročníku 2019/2020.



8. Výše kompenzačních poplatků podle § 33 se pro soutěžní ročník 2020/2021 snižuje na ½.



9. Výše kompenzačních poplatků stanovených v Rozpisu soutěže pro soutěžní ročník 2020/2021 nesmí být vyšší než ½ výše stanovené pro soutěžní ročník 2019/2020.



10. Ligová fotbalová asociace je oprávněna upravit Rozpis soutěží pro soutěžní ročník 2019/2020.



11. Pro losovací aktiv soutěžního ročníku 2020/2021 organizovaný ŘKČ a ŘKM se stanoví nejzazší termín 15.08.2020.



12. Semifinálová a finálové utkání poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020 se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.



13. Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné, ovšem pouze v souladu s předpisy nebo rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy vydanými zejména v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.