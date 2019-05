Moravskotřebovský tým po dramatickém průběhu padl a tím definitivně přišel o naději na lepší než třetí místo v konečném účtování. Kolo bylo celkově z pohledu Svitavska výsledkově nevalné, jediný bod získala Litomyšl v Chocni a ani to nebyl počin, nad jakým by Jiskra mohla jásat. Velkým problémem je porážka Dolního Újezdu, který nedokázal potvrdit dva senzační body z Lanškrouna, nezvládl druhý poločas proti České Třebové a nevyužil příležitost odpoutat se ze sestupové příčky.

27. KOLO:

Moravská Třebová – Lanškroun 1:2

Ke šlágru kola vyrukovali soupeři v dosti „děravých“ sestavách. Vyrovnaný první poločas nabídl oboustranně bojovný fotbal, ale beze změny skóre. K tomu došlo záhy po přestávce, kdy si na dlouhý balon za obranu naběhl Ptáček a přestože byl stíhán třemi obránci, tak se dokázal prosadit ke gólové střele – 0:1. Snaha Slovanu o vyrovnání byla přes několik zajímavých závarů v šestnáctce bezzubá, naopak v 78. minutě střídající Marek po ostrém centru ze strany snadno přidal druhý zásah. Naděje domácích vykřesal nádhernou střelou z trestného kopu Bednář a to pravé drama nastalo v závěrečných dvou minutách hry. Nejprve lanškrounský brankář Ehrenberger kryl těžkou hlavičku, vzápětí však čapl do rukavic „malou domů“ spoluhráče a pískal se nepřímý kop. Jeho exekuce se ujal na malém vápně Kamisch, hradbu jedenácti bránících těl ale nepropálil. Následně Kopa z jasné příležitosti hlavičkoval nad a hosté si odvezli šťastné vítězství, který je výrazně přiblížilo k titulu přeborníka.



Fakta – branky: 87. Bednář – 50. Ptáček, 78. Marek. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 0:2. Diváci: 300. Poločas: 0:0. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Novák (81. Kudyn), Bubela, Strnad – Štaffa, Bednář, Mikšánek (63. Kalus), Petrila, Válek – Polák. Lanškroun: Ehrenberger – Komínek, Popelář, Pavelka, Veselý – Doležal, Š. Kolomý, Skalický, A. Kolomý (69. Marek) – Ptáček, Krejsar (76. Stasiowski).

Chrudim B – Svitavy 2:1

Do první vážnější možnosti se po Drašarově akci dostal Škáva, ve výborné pozici ale hlavou balon ideálně netrefil. Předznamenal tím však dobrý první poločas hostů, kteří měli více ze hry. Gólové odměny se dočkali krátce po změně stran, po Chlupově rohu skóroval pěknou hlavičkou Leinweber. Tento okamžik jakoby ale pomohl spíše domácím, kteří se začali osmělovat, zahrávali mnoho standardek a rohů a dočkali se vyrovnání zásluhou dorážky Voženílka. Rezerva pokračovala v tlaku, z něhož se Svitavští občas vymanili k ojedinělému kontru. V 84. minutě Jílek zlikvidoval sólový únik a zdálo se, že duel dojde do penalt. V úplném závěru však po dlouhém nákopu zaváhala svitavská defenziva, za zády bránících hráčů zůstal zapomenutý kapitán Holeček a ten lobem přes Jílka rozhodl o výsledku.



Fakta – branky: 61. Voženílek, 90. Holeček – 49. Leinweber. Rozhodčí: Braun (Pardubice). ŽK: 0:1. Diváci: 55. Poločas: 0:0. Chrudim B: Kudláček – Mašek (74. Hlavatý), F. Holeček, Kopecký, Zikmunda – Friček, Voženílek, Rejfek – Linhart, Pylyp (70. Hybeš), V. Holeček. Svitavy: Jílek – Czehowský, M. Čížek, Vacek (46. Špička), Horák – Škáva, Chlup, F. Čížek, Drašar (87. Novák), Bartoš – Leinweber.

Choceň – Litomyšl 1:1 (PK 5:4)

Jiskra nevystoupila ze svého jarního herního i výsledkového útlumu, nicméně tentokrát alespoň neodešla s prázdnou. Zejména v prvním poločase byla její hra málo nápaditá, bez potřebného pohybu, však také pořádně neohrozila soupeřovu svatyni. Částečné oživení přinesla druhá polovina zápasu, kdy se hostům povedlo několik akcí po pravé straně a po jedné z nich střídající Folta v závěru zblízka vyrovnal. V rozstřelu ovšem tahali Litomyšlští za kratší konec a bod navíc brala Choceň.



Fakta – branky: 21. Novotný – 87. Folta. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 3:2. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Choceň: L. Gerčák – Coufal, Zahálka, Lebeda – Baborák (78. M. Gerčák), Sršeň, Novotný, Vondra (24. Beneš), Rozlívka – Klofanda, Zachař. Litomyšl: Koukola – Kristek (46. Tomšů), Hašek, Gyömber, Jireček – Hromádka, Kundera (68. Tauer), Svoboda, Štoudek – Pešek (56. Folta), Severa.

Dolní Újezd – Česká Třebová 0:3

Po nervózním začátku se domácí rozehráli a vynutili si znatelnou územní převahu. Aktivní byl v zakončení hlavně Mandlík, jehož dobré rány ale likvidoval gólman Hubálek a když neměl nárok ani on, zazvonila tyč. V nástupu do druhého poločasu nechali domácí po nedorozumění v obraně projít do střelecké pozice Grepla, který z hranice vápna zamířil přesně k tyči, a tento moment změnil obraz hry. Zatímco Újezdské srazil, tak hosté zjevně ožili a v dalších minutách hráli zase oni. Tečovaný trestný kop Müllera znamenal stav 0:2 a když se neujal závěrečný tlak domácích, dokonal jejich pohromu znovu rozdílová hráč zápasu Grepl.



Fakta – branky: 47. a 83. Grepl, 54. Müller. Rozhodčí: Beneš (Letohrad). ŽK: 1:1. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Dolní Újezd: Janecký – Kubásek, J. Vomáčka, Pešina, Čejka – Fulík (81. P. Frank), Frňka (69. Štarman), Klusoň, Vrabec – Drahoš, Mandlík. Česká Třebová: Hubálek – Krystl, Švec, Jiřánek, Klumpar – Roušar (82. Pachl), Langer – O. Ezr, Müller, Grepl – Stolín (73. Gregor).

Další výsledky KP Pardubicka:

Třemošnice – Hlinsko 0:5

Fakta – branky: 19., 38. a 82. Vašek, 69. Dostál, 87. Solnička. Rozhodčí: Fojtík (Pardubice). ŽK: 3:0. Diváci: 110. Třemošnice: Vojáček (76. Mrázek) – Jelínek, Mejtský, Petr, Hromádka – J. Vančura, P. Šindelář, M. Šindelář, D. Forman – Hejcman (52. T. Forman), Král (74. Černík). Hlinsko: Krčil – Klika (74. Zub), Nevole, Vukliševič, Volf – Hlouš (69. Solnička), Portyš, Tulach (81. Kyncl), Křivka – Vašek, Cach (46. Dostál).

Moravany – Heřmanův Městec 0:1

Fakta – branka: 51. Salfický. Rozhodčí: Bleša (Chrudim). ŽK: 5:2. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Moravany: B. Branda – Blajda (72. Kříž), J. Lukas, M. Lukas, Sokol – Knotek, Hurta, Hynek, Komárek – Čáň (68. Beran), Semerád. Heřmanův Městec: Žďánský – Čáp (61. D. Zrůst), Dvořáček, T. Zrůst, D. Jablečník – Jošt, Motl, D. Svoboda (68. V. Svoboda), Mach – Salfický (79. M. Jablečník), Netušil.

Holice – Žamberk 3:0

Fakta – branky: 20. Černý, 54. vlastní (Rudolecký), 60. Velinský. Rozhodčí: Horníček (Skrovnice). ŽK: 0:1. Diváci: 60. Poločas: 1:0. Holice: Pšenička – Řehák (84. Lát), Fotul, Řezníček, Velinský – Semínko (76. Chvála), Jedlička, Machatý, Rožek (76. Kopřiva) – Křtěn, Černý (65. Růžička). Žamberk: Ikizgül – Trejtnar, Franke, Rudolecký, Kuklík (81. Kašpar) – Dvořák (33. Skoták), Jírů, Kotyza, Zach – Vaňous, Bartoš (68. Plundra).

Luže – Letohrad 0:3

Fakta – branky: 18., 73. a 88. Kabourek. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). Hráno bez karet. Diváci: 80. Luže: O. Klenor – Roubínek, Lacman, Mocanu, Veis – Fejl, Holub, Shejbal (38. Naď), Malinský – Kroutil, D. Klenor (64. Novák). Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Kail, Šponar (61. Lorenc) – Vaniš, Bartoň (68. J. Štěpán), Čada (76. Filip), Chládek (88. Smíšek) – Kabourek, Trnka (85. Hiller).

Pořadí:

1. Lanškroun (61), 2. Letohrad (58), 3. Moravská Třebová (51), 4. Hlinsko (49), 5. Svitavy (49), 6. Litomyšl (48), 7. Chrudim B (47), 8. Česká Třebová (41), 9. Heřmanův Městec (41), 10. Holice (39), 11. Luže (39), 12. Moravany (35), 13. Choceň (35), 14. Třemošnice (22), 15. Dolní Újezd (22), 16. Žamberk (14).