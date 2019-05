Moravskotřebovský celek dokráčel ve Španělsku až do finále Poháru UEFS, kde sice podlehl ruskému rivalovi, ale i tak si připsal největší úspěch v klubové historii.

Český sálový fotbal se znovu prosadil na mezinárodní scéně, tentokrát zásluhou odvážného týmu z Moravské Třebové. Byla škoda, že mu ve finálovém střetnutí citelně scházel zraněný kanonýr Leasure. | Foto: archiv klubu

Až ve finále se zastavila cesta sálových fotbalistů z Moravské Třebové na Poháru UEFS ve španělském Lloret de Mar.



Byť byl tým Šakalů složen zcela jinak než v domácí ligové soutěži a doplnili jej hlavně slovenští futsalisté, tak nelze hovořit o „umělém“ kolektivu. Ba právě naopak.



„Týmový duch byl obrovský, všichni kluci dřeli do úmoru,“ chválil manažer Petr Matoušek.



Odměnou jim budiž stříbro z tohoto poháru, když na turnaji nalezli jediného přemožitele.



Tím byl moskevský Expo-Torg. Síla ruské sálovky byla nad moravskotřebovské síly, ale nešlo o jednoznačné partie.



V základní skupině podlehli Šakalové Rusům 4:6, ve svém druhém vystoupení si ale poradili s domácím mužstvem z Lloret de Mar hladce 5:0 a zajistili si tím postup do čtvrtfinále.



V něm otočili nepříznivý vývoj „bratrovražedného“ duelu s Bombarďáky Větřní z 2:4 a 3:5 na 7:5 a stanuli v semifinále.



Ani to nebyla konečná, protože francouzského soupeře Futsal Le Luc přehráli 4:2 a neuvěřitelné se stalo skutkem: Moravská Třebová si zahraje o Pohár UEFS! Proti ní vyrukoval Expo-Torg Moskva a rozhodující byl první poločas, který Třebovští ztratili 1:3.



I když bojovali o návrat do utkání ze všech sil, zkoušeli i hru bez gólmana, tak se skóre nezměnilo a zůstalo jim báječné evropské stříbro.



Za Moravskou Třebovou hráli: Kubica, Vykydal, Mičuda, Hubočan, Kočiš, Németh, Mičenec, Leasure. Trenérem byl Karol Smatana.