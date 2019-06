Poslední kolo určilo, jestli se do krajské I. B třídy podívá Březová, která hájila vedoucí umístění, či její jediný zbylý pronásledovatel z Cerekvice.

Nebo však nakonec neplatí, postupují oba rivalové, což ovšem o víkendu ještě nikdo nevěděl.



Karty byly rozdány jasně. Březovští potřebovali získat bod proti Jaroměřicím a v ten moment by se nijak nemuseli ohlížet na to, jak si vede jejich rival proti Kamenné Horce.



Že Cerekvice tři body získá a „na dálku“ tím dostane lídra pod tlak, to bylo zřejmé v poločase. Hráči Slavoje za tu dobu nasázeli do sítě Horky pět „kusů“ a více učinit nemohli. Teď už mohli jenom čekat a tiše doufat v zázrak.



Tou dobou to na březovském pažitu bylo bez branek, navíc to, jak se vyvíjí souběžně hraný duel v Cerekvici, samozřejmě všichni věděli, takže chtě nechtě určitá nervozita před druhou půlkou vládla. Na hřišti i v hledišti.



Domácí fotbalisté ji však zahodili a v úvodní čtvrthodině po změně stran předvedli dvěma stovkám diváků, že si pro titul okresních přeborníků kráčí plným právem.



Běžela 54. minuta, když Dufek otevřel účet, šest minut nato poslal balon za záda gólmana Procházky J. Stupka a zbývající půlhodinu, jakkoli se zdála nekonečně dlouhá, si Březovští bezpečně pohlídali.



A když rozhodčí Stanislav Ropek naposledy foukl do píšťalky, aby ukončil nejen tento zápas, ale vlastně i celou sezonu, mohli se hráči i diváci začít topit v postupové euforii. Tým, který vede zkušený kouč Josef Ehrenberger, si coby nováček okresního přeboru dokráčel pro prvenství, a to je fotbalová pecka, kterou málokdo očekával!

TOP kanonýři okresního přeboru 2018/2019: Kučera (Bystré) 21 gólů, Uher (Cerekvice nad Loučnou) a Kalánek (Opatov) 19, Švec (Jaroměřice) 18.

Nejsilnější zbraní novopečeného přeborníka byla bezesporu skálopevná defenziva. Sokol dostal pouze dvaadvacet branek, v průměru na jednu utkání 0,85 (!!), no a pokud se góly nedostávají, tak zákonitě body naskakují jedna radost. V ofenzivě patřila Březová do slabšího průměru, druhá Cerekvice dala o více než čtyřicet (!) gólů více, ale nebylo jí to nic platné… Cerekvice se tedy stala „vicemistrem“ a může litovat pokaženého začátku jara, tehdy ztracené body jí ve výsledném účtování zoufale schází. Nakonec ale vzhledem k uvolnění míst v I. B třídě postupuje rovněž.



Pomyslný bronz beze na jaře výborné Bystré, které na závěr otočilo nepříznivě se vyvíjející duel proti Dlouhé Loučce. Střelecky se pod výsledek podepsali Jaroslav Dittrich, který poločas odchytal, aby po pauze naskočil do pole a zařídil vyrovnání, a také David Kučera, jenž proměněným pokutovým kopem potvrdil pozici nejlepšího střelce okresního přeboru.



Někde radost, ale někde také zklamání. A to tam, kde se musí smiřovat se sestupem. Soutěž opouští z posledního místa Městečko Trnávka, ani nadějně rozehrané derby v Jevíčku nepřineslo rozmnožení chudičkého bodového zisku. Hosté se chtěli při svém loučení s okresním přeborem předvést v co nejlepším světle a snažili se uspět, ovšem neproměněná penalta v 70. minutě a následně dva rychlé brejky přesně zakončené autorem hattricku Petrem Gošem v samotném závěru přinesly výhru pro domácí mužstvo.



Linhartická Metra byla po dlouhá léta doslova inventářem nejvyšší okresní soutěže, ale pokud Janov skutečně sestoupí z I. B třídy, tak rovněž ji setne nemilosrdná sestupová sekera. Linhartičtí se však upřímně řečeno nemohou divit, protože po tak mizerném jaru, jaké předvedli, nemohli s ničím jiným ani počítat. Derniéra proti Opatovu byla jaksi symbolická…



Radiměř na závěr soutěže sice padla v Morašicích, ale to nemuselo tomuto týmu ani v nejmenším vadit. Vždyť byl po podzimu doslova v kritické situaci, výrazným zlepšením v odvetách si však vybojoval záchranu a ani o ni nemusel bojovat do posledního kola.



Bezstarostný fotbal se hrál v Mladějově a tam se narodila remíza. Domácí ji urvali tři minuty před koncem. Zajímavostí je, že v zápase pětkrát střídali, zatímco Horní Újezd hrál celou dobu v jedenácti. K vítězství byl přesto blíže.

26. KOLO:

Březová – Jaroměřice 2:0

Fakta – branky: 54. Dufek, 60. J. Stupka. Rozhodčí: Ropek. Hráno bez karet. Diváci: 180. Poločas: 0:0. Březová nad Svitavou: Kejda – Klemša (38. Cacek), M. Stupka (88. Valter), Dufek, Friedl (46. Tesař), Kučera (46. Lidmila), Macek, J. Stupka, Ducháček, Kutlák (82. Jež), J. Procházka. Jaroměřice: F. Procházka – M. Valenta, Gecl, Olšan (65. Huppert), Vacula, Jakab, Hrbata, J. Valenta (71. Bednařík), Mooz (68. Popelář), Batelka, Švec.

Mladějov – Horní Újezd 2:2

Fakta – branky: 9. Němec, 87. Šimek – 57. Švec, 81. Lněnička. Rozhodčí: Jakubec. ŽK: 1:0. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Mladějov: Vykydal – Prusák, Satler (70. Staněk), Seryn, Mrázek, Hájek (46. Prosecký), Müller, Němec, Čech (88. Marek), Onderka (46. Kozák), Kudyn (84. Šimek). Horní Újezd: Havlík – Faltys, Martin Kusý, F. Švec, Hladík, Motyčka, Pechanec, Lněnička, Mach, Šplíchal, Kladiva.

Linhartice – Opatov 0:5

Fakta – branky: 9. a 42. Vostřel, 31. Paar (PK), 43. Broulík, 55. Kalánek. Rozhodčí: Odehnal. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Poločas: 0:4. Linhartice: Koutník – Prucek, Stárek, Kryštof, P. Kelo (33. Radimecký), Holub (80. R. Škrabal), D. Škrabal, Kyrcz, Rek (70. Křivánek), Mlčoch (66. Lébiš), P. Konečný (54. L. Konečný). Opatov: Šenkýř – Petruň, J. Cimburek, Zeman, Lustyk (72. Procházka), Havlát, Křivka, Broulík, Kalánek, Vostřel (60. T. Cimburek), Paar (46. Sedlák).

Cerekvice – Kamenná Horka 6:2

Fakta – branky: 43. a 82. Uher, 4. F. Pražák, 15. J. Vostrčil, 21. Jandera (PK), 40. Malý – 50. Švec, 72. Uhlíř. Rozhodčí: Pokorný. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Poločas: 5:0. Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil (86. Kalousek) – Kusý, Kříž, Jandera, Růžek, J. Vostrčil, F. Pražák, Lněnička, Lorenc (57. Hermann), Malý (70. Částek), Uher. Kamenná Horka: Kavalír – Gregor, Richter, Lelek, Nekvinda, Švec, Nedoma, Uhlíř, Novák, Dokoupil, Mašek (84. Fadrný).

Morašice – Radiměř 4:1

Fakta – branky: 22. V. Štancl, 43. Bureš, 63. Zerzán, 84. Válek – 15. J. Trnečka. Rozhodčí: Štusák. ŽK: 0:4. Diváci: 42. Poločas: 2:1. Morašice: Špinar – Klement, Ropek, Chmelík, V. Štancl, Skala, Ondráček (83. Škoda), Novák, Bureš (52. Janypka), Nádvorník (75. Vejrych), Válek. Radiměř: Jedlička – Bubela, Svoboda, Moravec, Elis, Janečka, Šmíd, T. Trnečka, J. Trnečka, Vach, Stodola.

Bystré – Dlouhá Loučka 3:2

Fakta – branky: 44. Kučera (PK), 66. J. Dittrich, 77. Misar – 4. Kralovič, 40. Ševčík. Rozhodčí: Schejbal. ŽK: 4:3. Diváci: 127. Poločas: 1:2. Bystré: J. Dittrich – P. Lánský, T. Oravec (46. J. Lánský), Janoušek, Pachovský, Cupal (57. Misar), Němec, Mužík, Peterka (84. M. Oravec), Kučera (72. Jíra), Putnar (46. Hanus). Dlouhá Loučka: Marván – Kralovič (44. Gregor), P. Křivánek, Kolísek, Kolář, Novotný, Chromý, Crha, D. Křivánek, Balabán, Ševčík.

Jevíčko – Městečko Trnávka 4:2

Fakta – branky: 20., 87. a 90. Goš, 51. T. Klein – 17. (PK) a 44. Pokorný. Rozhodčí: Knoll. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Poločas: 1:2. Jevíčko: Přikryl (63. Trávníček) – Jedlinský, Seknička, Vykydal, M. Továrek (46. Vedra), Goš, T. Klein, Bartuněk, Müller (56. Horák), Linhart (46. Ille), Štefl. Městečko Trnávka: Hensl – Kleveta, Makrlík, D. Továrek (63. Michalčák), Šašinka, Janík, Elnar, Ševčík (55. Stenzl), Smolík, Pokorný, Kolínský.

Konečné pořadí:

1. Březová nad Svitavou (56), 2. Cerekvice nad Loučnou (53), 3. Bystré (51), 4. Opatov (48), 5. Mladějov (45), 6. Jaroměřice (42), 7. Jevíčko (41), 8. Horní Újezd (36), 9. Morašice (32), 10. Dlouhá Loučka (30), 11. Kamenná Horka (26), 12. Radiměř (22), 13. Linhartice (15), 14. Městečko Trnávka (13).

Družstvu TJ Kamenná Horka byly rozhodnutím Etické komise FAČR odečteny tři body.