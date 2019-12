Však také nový trenér ROMAN PRAŽÁK pomýšlel s týmem určitě výše a nyní hledá vysvětlení, proč to výsledkově tak úplně nevyšlo.

Ve srovnání s předcházející sezonou se Jiskra v pořadí propadla. Berete podzimní umístění jako neúspěch?

Když jsem k týmu v létě přicházel, tak jsme si jasně nastavili cíle. Věděli jsme, že po letech, kdy tým vedl tandem Svoboda a Ryba, nebude jednoduché něco změnit, speciálně ne v krátkém letním přípravném období. Proto jsme si jako hlavní metu vytkli doplnit kádr, stabilizovat ho, v průběhu podzimu poznat všechny hráče a postupně implementovat naše představy o tom, jak bychom se na hřišti měli prezentovat. S tím, že hlavní penzum práce budeme směřovat na zimní přípravu. Tím pádem jsme si před sebe nekladli cíle v podobě konkrétního umístění. Ovšem pokud se za podzimem ohlédnu, tak s bodovým ziskem spokojen nejsem, bodů jsme měli určitě vytěžit více.

Jak moc jste se jako nový lodivod pustil do přebudování herního projevu mužstva?

Od začátku našeho působení v Litomyšli jsme se snažili navázat na to, co fungovalo, a zároveň do hry vnášet prvky, které bychom tam chtěli vidět a na kterých budeme dále pracovat. Myslím, že zejména organizace hry, na níž jsme kladli důraz, se postupem času zlepšila, ale do ideálu má stále daleko. Chtěli jsme a budeme chtít hrát rychlý ofenzivní fotbal. Ne, že bychom se o něj nesnažili, ale naše efektivita v průběhu podzimu byla velmi slabá. Do šancí jsme se dostávali, jenže naší nekvalitou jsme je nedokázali využívat. To je hlavní důvod, který rozhodl o tom, že bodů nakonec nebylo více.

Takže padne-li teď dotaz na podzimní mínusy, je nutno začít u (ne)produktivity…

Efektivita byla naší největší bolestí. Možnosti jsme si vytvářeli, ale neuměli je proměnit. Velké rezervy máme v předfinální fázi, kde jsme ztráceli na můj vkus strašně moc míčů. Značným neduhem byl i počet branek obdržených ze standardních situací, což je pro mě nepochopitelné vzhledem k tomu, jak máme složené mužstvo. Toto jsou všechno věci, které se budeme v zimě snažit odstranit. Další věc, co nás dělí od toho, abychom se pohybovali výše, je, že většina předních týmů měla na podzim střelce, zato my někoho, komu by to tam padalo, nenašli.

A co dobrého vám odehraný mistrovský podzim ukázal?

Pozitivem pro mě určitě je, že máme hráče, kteří se snaží hrát fotbal, kombinovat, dovolí si jeden na jednoho. Velice si cením také toho, že nebyl tým, který by nás uběhal. A jak jsem uvedl, výrazně se zlepšila organizace hry.

Litomyšlské top podzimní zápasy a naopak ty, nad nimiž ještě teď kroutíte hlavou. Vybral byste nějaké?

Pokud si promítnu všechny naše odehrané duely, tak hlavním kladem je pro mě to, že jsme za celou dobu nenarazili na soupeře, který by nás nějakým drtivým způsobem přehrával. Mohli jsme se rovnat s každým. Nejlepší výkony jsme předvedli doma s Chrudimí B a v utkáních venku v Moravanech a Luži. Naopak jako naše nejhorší vystoupení hodnotím jednoznačně to v Chocni, kde místo toho, abychom za půl hodiny vedli 4:0, jsme soupeře pustili zpátky do hry a nakonec střetnutí prohráli.

Bodové zisky doma a venku (12 resp. 11) jsou ve vašem případě hodně blízko sebe. Měnil se nějak výrazně váš styl hry v závislosti na tom, jestli jste zrovna hráli na vlastním nebo cizím hřišti?

Neřekl bych, že se lišil, někde jsme vysunuli obranný blok trochu výš, někde níž, ale spíš se jednalo o to, jakým stylem se prezentoval soupeř. To, jestli jsme hráli doma nebo venku, jsme nechtěli nějak extra rozlišovat. Přece jen ale jeden rozdíl pozorujeme. Výkon, který jsme dokázali předvést proti papírově silným týmům, se nám pohříchu nedařilo zopakovat v utkáních s těmi papírově slabšími. Také na tom budeme pracovat, je to hlavně otázka motivace každého hráče.

Pro vás to byla první trenérská zkušenost s krajským přeborem. Jaké jsou vaše dojmy?

Nevím, jestli mě něco vyloženě zaujalo, ale nejspíše vyrovnanost. Samozřejmě nahoře vybočují výborné Holice, ale většina ostatních týmů je velice vyrovnaná, o čemž svědčí i tabulka soutěže. Každý může porazit každého. Negativem pro mě jsou návštěvy. Jednak v Litomyšli, kde stadion většinou zeje prázdnotou, ale také v některých venkovních zápasech byla divácká kulisa tristní.

Jakou pro svoje svěřence plánujte náplň zimního období a co zvažujete ohledně případného doplnění kádru?

Začínáme 7. ledna, budeme se připravovat v domácích podmínkách, sehrajeme čtyři nebo pět přátelských zápasů, kdy využijeme možnost se porovnat s mužstvy z vyšších soutěží. Lehký pohyb v kádru očekáváme. Opustit by nás měl pouze Patrik Urbanec z pracovních důvodů, což by byla citelná ztráta, nicméně ještě uvidíme, jak se celá věc vyvine. Směrem dovnitř budeme opakovat letní model, pozváno bude několik hráčů do přípravy a záleží na nich, jak obstojí. Čekáme uzdravení několika dlouhodobých marodů a šanci dostanou i dorostenci, pokud o ní budou stát.