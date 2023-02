Série se hraje na dva vítězné zápasy, přičemž první se odehraje v hale Gymnázia Polička, druhý v hale v Mohelnici a případný třetí by se vrátil zpět do Poličky. Každé utkání musí mít svého vítěze, takže bude-li skóre po normální hrací době nerozhodné, bude se pokračovat do prodloužení, případně do penaltového rozstřelu. Odlišností oproti dlouhodobé části celostátní ligy je i skutečnost, že se utkání hrají na čistý čas, což jenom navyšuje jejich fyzickou náročnost.

Vzhledem k tomu, že se jedná o čtvrtfinále mezi čtvrtým a pátým týmem tabulky, mělo by se jednat o sérii ze všech nejvyrovnanější. Což může, ale nemusí být realita. Vzájemná bilance tohoto ročníku hovoří co do výsledků pro Poličku, ovšem to také nelze vzít jako zásadní bernou minci. Všichni dobře vědí, že základní část a play off jsou v celostátní lize sálových fotbalistů opravdu dvě rozdílné soutěže a zatímco na jednotlivé turnaje celky občas s bídou skládají sestavy, tak do vyřazovacích klání nepochybně vyrukují s tím nejlepším, co budou mít momentálně k dispozici.

„Moc dobře víme, že o moc těžšího soupeře jsme vyfasovat nemohli. Chceme obstát se ctí. A pokud se na náš souboj podívám z regionálního pohledu, je super, že Svitavsko opět bude mít zástupce na Final Four,“ poznamenal na okraj očekáváné bitvy Petr Matoušek, šéf moravskotřebovského klubu obhajujícího pozici ligového vicemistra. Také na poličské straně vládne před zahajovacím výkopem obezřetnost. „Soupeř ve čtvrtfinále je příjemný možná geograficky, ale rozhodně nikoli herně. Klíčová bude samozřejmě sestava, jakou poskládáme. Zásadním pro nás bude vyhrát první zápas v domácí hale, abychom nemuseli jet k soupeři s Damoklovým mečem nad sebou,“ zdůrazňuje trenér František Švec.

Finálový turnaj celostátní ligy se za účasti vítězů všech čtyř čtvrtfinálových sérií odehraje o prvním březnovém víkendu v Litovli.

VPS STAVOBLOCK POLIČKA vs. ŠAKALÍ HNĚV MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

1. čtvrtfinále, sobota 10. února, 18.00, hala Gymnázium Polička

Výsledky ze základní části:

Polička – Moravská Třebová 2:1 (branky: Poul 2 – Brázdil)

Moravská Třebová – Polička 2:3 (branky: Novotný, Slováček – Kovář 2, Navrátil)

Bilance soupeřů v základní části:

Polička: 4. místo, 29 bodů, 9 – 2 – 5, skóre: 40:27

Moravská Třebová: 5. místo, 22 bodů, 7 – 1 – 8, skóre: 42:47

Další čtvrtfinálové dvojice:

PCO Rudolfov (1.) – FK Adria Kladno (8.)

Futsal Varnsdorf (2.) – Futsal Zlín (7.)

Chemcomex Praha (3.) – Bombarďáci Větřní (6.)