Asi nejvíce spokojeni byli v Dolním Újezdu. Dva body ze hřiště vedoucího celku přeboru, nadto ve slátané sestavě, to byl tedy výsledek jako hrom.

Svitavy – Holice 1:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Hrál se zápas, v němž byl jednooký králem. Nebo lze použít hodnocení delegáta: „Z toho bolí oči“. Holice nastoupily odevzdaně a čekaly, kdy rozhodneme. To se stalo po necelé půlhodině po první, ale pohříchu jediné naší povedené přímočaré akci, na jejímž konci byla přesná hlavička Czehowského. Když potom soupeř zjistil, že se nám herně nedaří, hru vyrovnal a snažil se i dorovnat i výsledek, což se mu nepovedlo, protože svoje akce nedotáhl do úspěšného konce. To samé jsme předváděli my, když nám vázla kombinace a chybělo také nasazení, které je potřeba, když to herně nejde.



Evžen Kopecký, trenér SK Holice: Na hřiště soupeře, který měl za sebou sérii dobrých výsledků, jsme přijeli hodně oslabeni. Možná i díky tomu se hráči semkli a podali zodpovědný výkon. Pro mě osobně to bylo pozitivní vystoupení. Není sice vyjádřeno bodovým ziskem, ale po třech herně nepovedených zápasech je tu určitá úleva, že hráči mají co nabídnout. Musím poděkovat dvěma dorostencům Lukáši Prokopovi a Adamu Starému, kteří nám ve Svitavách narychlo vypomohli.

Žamberk – Moravská Třebová 1:1 (PK 4:1)

Michal Pavelka, trenér 1. FC Žamberk: V domácím utkání jsme chtěli navázat na zlepšené výkony z posledních kol, což se nám podařilo. Kluci plnili to, co jsme si před zápasem řekli, a i když soupeř měl míč častěji na svých kopačkách, do žádných vyložených šancí jsme ho nepouštěli a sami vyráželi do nebezpečných protiútoků, kdy nám jeden z nich přinesl brzké vedení. Po změně stran jsme bohužel inkasovali po standardní situaci vyrovnávací branku, která nás ale naštěstí nezlomila a ve zbytku utkání jsme ještě mohli vítězství strhnout na svoji stranu. Proto si myslím, že bod navíc za penaltový rozstřel zůstal na správné straně.



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Utkání se hrálo z obou stran prakticky bez šancí. Domácí se ujali vedení krásnou střelou po pěti minutách, potom zalezli, my se snažili dobývat jejich obranu, ale neúspěšně. Vyrovnat se nám podařilo po rohovém kopu na začátku druhého poločasu, ale ve zbytku zápasu jsme se do ničeho vážného nedostali. Bylo to stejné jako v předchozích kolech, opět čtvrtina týmu z béčka, takže výsledek odpovídá aktuálnímu složení kádru i předvedenému výkonu. Navíc se k tomu ještě přidaly nezvládnuté penalty, kdy jsme hned první dvě neproměnili. Skoro bych řekl, že to není žádné překvapení, prostě jen důsledek toho, v jaké sestavě musíme hrát.

Lanškroun – Dolní Újezd 0:0 (PK 7:8)

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Vytvořili jsme si dostatečný počet šancí, které nám měly zajistit tři body. Bohužel se tak nestalo. Navíc jsme museli dvakrát do poločasu pro zranění střídat. Tím jsme si to ovšem neprohráli. Prohráli jsme si to v soupeřově šestnáctce.



Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: K utkání jsme odjížděli s obavami vzhledem ke kvalitě soupeře a skutečnosti, že nám chyběli čtyři hráči ze základu. Úvod utkání patřil domácím, ale i my se postupně osmělili a měli jednu obrovskou šanci, když Váně utekl obráncům, ale s gólmanem přehodil i branku. Po přestávce Lanškroun více zabral a začal nás mačkat. My obětavě bránili, tím spíše, když nám v útoku zůstali jen obvyklí brankáři Váně s Pravcem a vepředu jsme tedy míč moc neudrželi. Tlak to byl značný, ale odolali jsme mu a stejně jako na podzim u nás došel zápas opět do rozstřelu. Tehdy v něm kraloval Ehrenberger, tentokrát ho předčil Janecký, který tři penalty chytil a zajistil nám důležitý druhý bod. Pro nás je to krásný výsledek, teď ho musíme potvrdit i doma proti České Třebové.