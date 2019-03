Krajský fotbalový přebor má za sebou kompletní druhé jarní dějství a protože v něm všichni reprezentanti Svitavska více či méně bodovali, nevypadá regionální bilance nikterak tragicky. Jaké byly dojmy zainteresovaných, to si přečtětě na následujících řádcích.

Svitavy – Hlinsko 2:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Zápas v „kleci“ na umělce není to pravé fotbalové, takže ani toto utkání nepřineslo moc pěkných momentů, ale hodně osobních soubojů po nakopávaných míčích. Ale i z takového střetnutí se tři body počítají a potěší. V prvním poločase jsme byli fotbalovější, ale hráči Hlinska měli více střeleckých pokusů, které však nezasáhly cíl. Naopak jedna naše povedená kombinační akce zakončená ránou Bartoše znamenala vedení. Do druhého poločasu provedli hosté změny v sestavě, které se jim vyplatily a získávali převahu, z níž naštěstí pro nás vytěžili pouze jeden gól. To už bylo za stavu 2:0 poté, co jsme Čížkem proměnili pokutový kop za sražení Leinwebera. Další pokusy hostů míjely branku nebo je pochytal spolehlivý Cabal.



Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: Bohužel se stalo přesně to, co jsme čekali. Můžete být lepším týmem, mít herní převahu, a že my jsme jí ve druhém poločase měli, a pak… Rozhodčí proti nám odpískal pokutový kop, po zhlédnutí videa zcela neoprávněně. Je to síla a podle mě i jeho veliká ostuda.

Moravská Třebová – Litomyšl 1:1 (PK 4:5)

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: V prvním poločase to o fotbale moc nebylo. Kombinace minimální, na trávníku jen bojovnost, celkově to byla taková neplodná hra. My jsme dostali výhodu pokutového kopu, který jsme proměnili a ujali se vedení. Po změně stran jsme se dostali vícekrát k ohrožení branky Litomyšle, ať po akcích z boku nebo ze standardních situací. Byla tam i čistá gólové situace, ale Konečný místo odkryté branky trefil pouze břevno. Tím jsme si utkání sami „zabili“, protože soupeř ze svých asi dvou šancí vytěžil vyrovnání a pak uspěl i v rozstřelu. Tím pádem jsme bohužel vůbec poprvé za celou sezonu ztratili body na domácím hřišti.

Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do tohoto zápasu jsme nenastupovali jako favorité, neboť soupeř má kvalitní tým, který v této sezoně dosud neztratil v domácím prostředí ani bod, a také proto, že jsme se po více jak čtyřech měsících ocitli na přírodní trávě. Po našem aktivním začátku a nevyužitých standardních situacích převzali taktovku domácí a po většinu zápasu byli aktivnější. Vcelku svižné střetnutí ale nabídlo na obou stranách po jedné vyložené šanci, kterou kdyby domácí za stavu 1:0 proměnili, odjeli bychom poraženi. Nám se však podařilo srovnat a po zbytek zápasu jsme měli zase k vítězství blíže my. Dva body nezískal lepší, ale spíše šťastnější tým.

Dolní Újezd – Holice 1:1 (PK 3:1)

Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Byl to pro nás další těžký soupeř, možná ještě těžší než před týdnem Moravská Třebová. Zlobil nás především Jedlička, který byl pro naši defenzivu hodně nebezpečný. Po půlhodině hry jsme se nevyvarovali chyby a soupeř se dostal do vedení, naše klika však byla, že jsme prakticky z protiakce rychle vyrovnali. Ve druhém poločase jsme se snažili dobývat soupeřovu branku, ale i hosté nás svojí fotbalovostí místy dostávali pod tlak. V závěru to bylo „kdo s koho“, dotáhli jsme zápas do rozstřelu a v něm zazářil Janecký, když tři holické pokusy kryl. Získaný bod navíc nám určitě pomůže do dalších náročných kol.



Milan Šmarda, trenér SK Holice: Jsem rozčarovaný. Z tohoto utkání jsme měli vytěžit rozhodně více než jeden bod. Jenže ho ovlivnila hrubá chyba našeho gólmana bezprostředně poté, co jsme otevřeli skóre. Dále pak naše neschopnost v koncovce. Zejména ve druhém poločase, kdy se hrálo prakticky jen na branku domácích. A také lajdácký přístup hráčů k penaltovému rozstřelu, když jsme tři ze čtyř kopů zahodili. Dolní Újezd jen nakopával dlouhé míče a hrozil ze standardních situací.