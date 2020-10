I. A TŘÍDA: Po dvou nevydařených vystoupeních na cizích hřištích se poličští fotbalisté vrátili na svůj trávník s cílem opět připomenout veřejnosti, že nezapomněli vítězit. Což se jim v utkání s Rosicemi povedlo „částečně“. Nebyl to tříbodový zápis, neboť v základní hrací době doplatili na přestupky ve vápně.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Podle trenéra Miroslava Kováře je však pro Poličku dvoubodový zisk ještě „zlatý“. Herní výkon totiž vůbec neodpovídal představám a nebylo to dáno jen potížemi se sestavou, což je podzimní evergreen. „Nehráli jsme nic a máme dva body, tak bych to asi charakterizoval. Nepamatuji, kdy jsem kluky viděl tak dřevěné jako v tomhle utkání. Neumím si to vysvětlit, jako bychom nemohli ani běhat, takže hlavní zásluhu na výsledku má gólman Slaný. Nebýt jeho, asi bychom prohráli,“ uznává trenér Kovář. Jedno pozitivum se však přece jenom našlo. V zápasech v Libišanech, Králíkách a Vysokém Mýtě dala Polička pokaždé první branku, ale ze hřiště odcházela s prázdnou. V tomto případě vedla 1:0 a 2:1 a duel neztratila, takže určitý posun nastal. Soupeř pokaždé vyrovnal Fidlerem z nařízeného pokutového kopu, v rozstřelu, který se protáhl, však byli domácí přesnější. „První poločas od nás ještě snesl určité měřítko, ale druhý vůbec. Nějaké šance jsme si dokázali vypracovat, ale v celkovém pohledu na zápas musím zopakovat, že dva body jsou pro nás výborným výsledkem vzhledem k tomu, co jsme předvedli,“ konstatoval Miroslav Kovář.