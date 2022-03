Platilo to především o Janu Mužíkovi. Zkušený fotbalista Sokola Bystré, který záhy oslaví sedmatřicáté narozeniny, prožil v úvodním jarním vystoupení svého týmu v krajské I. B třídě proti Lanškrounu B výjimečné odpoledne. Zahájil ho proměněnou penaltou, dvakrát se následně prosadil ze hry a především jeho zásluhou vedli domácí ještě čtvrt hodiny před závěrečným hvizdem 4:2. Ke své škodě si však nedokázali pohlídat závěr, soupeř dvěma rychlými trefami skóre dorovnal a Mužíkův hattrick tak nepřinesl to hlavní, co měl, tedy vítězství v této důležité záchranářské bitvě. A jak moc by ho Bysterští potřebovali, o tom je zbytečné dlouze hovořit, vždyť se nadále krčí na chvostu tabulky s jediným vítězstvím na kontě. Ztrácet takhle skvěle rozehrané zápasy, to se nevyplácí, tím spíše u mužstva, které mělo celý podzim se střílením gólů takové potíže.

Zůstaňme ve stejné soutěži, neboť v ní se při jarní premiéře narodil ještě jeden hattrick, tentokrát však našel svoje vyjádření i v konečném pozitivním výsledku. Postaral se o to Václav Dufek, který byl hlavní hnací silou Sokola Březová nad Svitavou v jeho cestě za tříbodovým počinem v Libchavách, přesněji řečeno na umělé trávě v Ústí nad Orlicí, kde se tohle střetnutí hrálo. Skončilo jednoznačným čtyřgólovým vítězstvím svěřenců nového kouče Jiří Valty, čemuž přitom po bezgólové hodině hry moc nenasvědčovalo, posledních třicet minut jim však vyšlo neskutečně. A především Dufkovi, které do sítě libchavského gólmana Hubálka nasypal tři kousky.

Události I. B třídy: Dát čtyři góly a nevyhrát, to byla chyba. V Bystrém to vědí

To by bylo, co se třígólových počinů týká, pro tohle kolo všechno, nicméně za zmínku stojí i některé další události. Že Jan Boháček coby nejlepší podzimní střelec Svitavska neztratí přes zimu nic ze své formy, to se dalo očekávat, dvěma trefami v Radiměři pomohl Janovu k postupu do finále okresního poháru. Co ale třeba Ladislav Sivák? Jméno širší fotbalové veřejnosti nepříliš známé, v Koclířově jej však nyní málem nosili na ramenou, když se prosadil dvakrát v utkání okresní III. třídy se Sebranicemi, přispěl tím k velkému obratu svého týmu a jeho úplně prvnímu vítězství v sezoně. A z jiného soudku na to šel Jiří Bubeník z Dlouhé Loučky, v předehrávaném duelu okresního přeboru proměnil dva pokutové kopy a nastartoval tím demolici Boršova.

Jarní „předkrm“: Dvě penalty, dvě vyloučení a jednoznačný výsledek

A zapomínat nelze ani na fotbalovou mládež, které se sice do jara zapojuje pozvolněji, ale první zápasy byly odehrány a i v nich se objevili zajímaví kanonýři. Třeba mezi sebranickými mladšími žáky. V dohrávce okresního přeboru v Březové nad Svitavou zaznamenali Dominik Kopecký, Štěpán Němec a Vojtěch Dřínovský po dvou gólech a jejich celek suverénně vyhrál. Dvoubrankový zápis má za sebou rovněž David Šebek ze společného dorosteneckého družstva Jaroměřic a Jevíčka, i díky nim otevřelo jarní boje výhrou nad Sokolem Libchavy.