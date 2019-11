KRAJSKÝ PŘEBOR: Pět minut před koncem udeřil holický lídr ve Smetanově městě a domácím zůstaly smutné pohledy a prázdné ruce. Výhru na závěr braly Svitavy a Polička.

Jiskra Litomyšl vs. SK Holice. | Foto: Deník/Radek Halva

Nejvyšší fotbalová soutěž Pardubického kraje má zdárně za sebou patnácté a tedy závěrečné podzimní kolo. Polovinu sezony mají odehranou všichni čtyři přeboroví reprezentanti Svitavska. Co se týče jejich tabulkových pozic a umístění, není to úplně podle představ jednotlivých klubů. Tři z nich se naskládaly ve středu pořadí, odkud jsou vzdáleni od podpalubí soutěže, současně však mají daleko k předním pozicím. Nejlépe z našeho regionu je na tom aktuálně sedmá Moravská Třebová, Litomyšli náleží deváté a Svitavám desáté místo. Ve všech těchto případech lze konstatovat, že se nejedná o důvod k úplné spokojenosti, tyto tři týmy pomýšlely před sezonou nepochybně o něco výše. Poličku čekají záchranářské práce, to bylo během podzimu stále zřejmější, alespoň však zvládla vítězně dva závěrečné domácí zápasy a její pozice není beznadějná. Zimní přestávka bude v krajském přeboru trvat skoro čtyři měsíce, odvety budou zahájeny v březnu příštího roku.