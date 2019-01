Svitavy – Také do programu okresní III. a IV třídy v kopané zasáhl náhlý vpád tuhé zimy, takže několik zápasů muselo být odloženo.

Událostí kola bezesporu byla porážka lídra III. třídy, když prvním soupeřem, který na Rohoznou dokázal vyzrát, byla Radiměř.

III. TŘÍDA

Rohozná – Radiměř 0:3 (0:0). Branky: Mauer, Kalod, Ondroušek. Po vyrovnaném prvním poločase se rozhodovalo po změně stran, kdy tahali za delší konec překvapivě hosté. Ti dokázali využít vytvořené příležitosti a vedoucí celek tabulky se už nezmohl na odpověď. Ve dvanáctém zápase v této sezoně tedy hráči Rohozné poprvé okusili hořkost porážky.

Jevíčko B – Jedlová 3:3 (3:2). Branky: Jakub Müller, Vafka, Řehoř – Lánský 2, Stodola. Po celou první půli byli domácí lepší, ale dvougólové vedení neudrželi. Inkasovali „do šatny" na 3:2 a bojovní hosté po změně stran vydřeli remízu.

Borová/Telecí – Křenov 2:2 (1:1). Branky: A. Pazdera, M. Pazdera – Bednařík 2. Hrálo se na velmi těžkém terénu a domácí začali dobře, ale po vstřelené brance polevili a nechali soupeře vyrovnat stav na 1:1. Po přestávce to nebyl fotbal, ale boj na sněhu. Hosté se dostali z ojedinělého protiútoku do vedení a domácí stačili do konce utkání pouze vyrovnat.

Odložená utkání 12. kola: Opatovec – Mladějov (ukončeno za stavu 1:2 po prvním poločase), Březová nad Svitavou B – Vendolí, Moravská Třebová C – Bystré, Linhartice B – Hradec nad Svitavou.

Pořadí: 1. Rohozná (27), 2. Mladějov (24), 3. Radiměř (21), 4. Jevíčko B (19), 5. Hradec nad Svitavou (18), 6. Opatovec (17), 7. Bystré (15), 8. Borová/Telecí (14), 9. Jedlová (12), 10. Linhartice B (12), 11. Březová nad Svitavou B (12), 12. Moravská Třebová C (9), 13. Křenov (9), 14. Vendolí (9).

IV. TŘÍDA

Morašice B – Třebařov B 5:1 (2:0). Branky: J. Klement 2, Částek, Mach, Famfulík – M. Sommer. Střet posledních celků tabulky dopadl úspěšně pro domácí, kteří se ujali vedení už po třech minutách hry a v dalším průběhu ho zvyšovali.

Boršov – Pomezí B 2:3 (0:1). Branky: Hájek, Burda – Otava, Mareš, Teplý. Zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním dominovali hosté, domácí ale po zlepšené hře po přestávce otočili skóre ve svůj prospěch a zdálo se, že míří k vítězství. Omyl, protože v závěrečných dvou minutách neuvěřitelně inkasovali dva góly a zůstaly jim prázdné ruce.

Odložené utkání 12. kola: Trstěnice – Kunčina B.

Pořadí: 1. Kunčina B (27), 2. Chornice (24), 3. Trstěnice (19), 4. Pomezí B (15), 5. Boršov (11), 6. Morašice B (9), 7. Třebařov B (3).