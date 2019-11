Je definitivně dobojováno, co se podzimní části nejvyšší krajské fotbalové soutěže týká. V derniéře byli okresní zástupci úspěšní z poloviny a mohlo to být i lepší. To by ovšem například litomyšlská Jiskra musela být ve druhém poločase v klíčových situacích zápasu s Holicemi efektivnější a moravskotřebovský Slovan by si musel poradit s defenzivou Pardubiček uzamčenou na několik západů. Svoje konto tudíž na závěr rozmnožili výhradně svitavští a poličští fotbalisté.

Litomyšl – Holice 2:3

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: V posledním utkání podzimu jsme přivítali Holice a od první minuty bylo jednoznačně vidět, že jsme narazili na to nejlepší, co momentálně krajský přebor nabízí. Soupeř od první minuty držel více míč, byl aktivní, ale do nějakého drtivého tlaku jsme ho nepustili. Po výborně vyřešeném brejku jsme se dostali do vedení. Nicméně Holicím se podařilo během pár okamžiků po našich hrubkách výsledek otočit. Minutu před přestávkou jsme stačili ze standardní situace srovnat. Druhý poločas byl vyrovnanější, dostali jsme se do dvou velkých příležitostí, ale nedokázali je gólově vyřešit, naopak chvíli před závěrem nás Holice potrestaly a trochu krutě jsme nezískali ani bod. Bohužel jsme zase zaplatili za naši trvalou podzimní bolest, a to je efektivita v zakončení. Šance si totiž vytvoříme, ale chybí finále. Soupeř měl čtyři příležitosti a dal tři branky, proto zaslouženě získal tři body.



Evžen Kopecký, trenér SK Holice: Podzim jsme zakončili výhrou, ale nebylo to vůbec jednoduché. Věděli jsme, že Litomyšl hraje náročný fyzický fotbal. My jsme se ale chtěli prosadit svojí hrou. Od úvodu to také tak vypadalo. Byli jsme více na míči, diktovali tempo hry, ale první ohrožení naší branky bohužel skončilo gólem. Do takovéto situace jsme se už dostali, takže jsem rád, že hráči nezmatkovali, zatlačili domácí a výsledek ještě do přestávky otočili. Bohužel jsme poté udělali velkou chybu, která nás stála vedení. Druhá půle už byla opatrnější. Byli jsme sice opět více na míči, ale domácí hrozili standardními situacemi včetně dlouhých autů. A tak se v náš prospěch rozhodlo v závěru po skvělé individuální akci Řeháka, který ideálně připravil branku pro T. Jedličku. Myslím, že se na těžkém terénu hrál docela zajímavý fotbal, z mého pohledu s naším zaslouženým vítězstvím. Hráčům musím za pohádkový podzim poděkovat. Bylo znát, že táhnou za jeden provaz, vytvořili skvělou partu, což se jim vrátilo ve fantastické výsledkové podobě.

Svitavy – Třemošnice 2:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: V posledním zápase podzimu jsme konečně porazili také tým z horní poloviny tabulky. Utkání bylo celkem vyrovnané, hosté působili fotbalověji, ale nám vyšel úvod, kdy jsme šli po dobře zahraném trestném kopu do vedení a také závěr, kdy jsme po pěkné akci potvrdili výhru. Bylo dobré, že jsme vydrželi celý zápas odehrát v tempu a Třemošnici nepustili do žádné vyložené šance a ani k nebezpečné střele.



Tomáš Jambor, předseda ŽSK Třemošnice: Utkání se neslo v duchu, se kterým jsme do Svitav přijížděli, a stejně tak i dopadlo. Dále nebudu průběh utkání hodnotit. Klukům musím poděkovat za to, že udrželi, až na jednu malou výjimku, nervy na uzdě. Druhé poděkování jim putuje také za podzimní část sezony, která pro nás dopadla nadstandardně. Dík patří i fantastickým fanouškům, kteří prakticky celý podzim mužstvo doprovázeli.

Pardubičky – Moravská Třebová 1:0

Tomáš Mrázek, asistent trenéra SK Pardubičky: Škoda, že jsme si jeden z nejpovedenějších výkonů nechali až na závěr podzimu. Od první minuty bylo znát, že kluci se o výsledek chtějí poprat a všem dokázat, že do krajského přeboru patří. Našla by se sice spousta chybiček, které ještě musíme odstranit, ale bojovnost a srdíčko tentokrát rozhodlo. Proti jednomu z nejkvalitnějších soupeřů, který se u nás představil, jsme si po zásluze došli pro tři body. Za poslední zápas podzimní části bych chtěl pochválit celý tým.



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Domácí jsou třetí od konce a tak se jevilo, že bychom si měli jet pro body. Soupeř se však prezentoval velice dobře organizovanou obranou a my jsme se přes ní jen těžko prosazovali. Sice jsme po herní stránce měli celé utkání jakoby ve své režii, ale vážněji jsme branku ohrozili možná dvakrát. Domácí si nevypracovali nic, upozorňoval jsem hráče, že jediné, z čeho můžeme inkasovat, jsou standardní situace. A přesně to se stalo, chyba po rohovém kopu rozhodla. Porážka nás mrzí, chtěli jsme potvrdit úspěšnou sérii ze závěru podzimu, ale musím uznat, že Pardubičky se na nás výborně připravily a my si s tím neporadili.

Polička – Rohovládova Bělá 3:1

Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Po vítězství bych měl svůj tým chválit, ale v tomto případě kromě zisku tří bodů skutečně není za co. Stručně řečeno prohrál lepší tým. První poločas snad ještě z naší strany snesl jakés takés měřítko, ale druhý, ten nemohu nazvat jinak než jako paskvil. Na soupeři byla vidět větší chuť porvat se o úspěch, my jsme hráli opravdu hrozně, především kombinace nám zoufale vázla, nebyli jsme schopni si pořádně přihrát. Nedovedu si vysvětlit, čím to je, zda přemírou snahy, nervozitou, vědomím, že musíme vyhrát. Ale to, co jsme v tomto zápase předváděli, nepochopím. Výsledek je pro nás příznivý, ale to je tak asi všechno, jinak jsme během devadesáti minut neukázali skoro nic.



Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Hrál se zápas dvou posledních týmů tabulky, takže o pomyslných šest bodů. Upozorňoval jsem hráče, že po všech stránkách, především psychické odolnosti a s tím související disciplinovanosti, to bude náročné utkání. To se bohužel do puntíku potvrdilo. Zápas, kterému by daleko více slušela remíza, vyvrcholil v samotném závěru. Za stavu 1:1 asistent rozhodčího nepochopitelně pustil jasný ofsajd a hlavní následně odpískal spornou penaltu. Jsme si vědomi, že výsledkově ani herně se nám nedaří, nicméně podzim snad takto vrcholit nemusel! To byla skutečně síla. A ještě silnější zážitek přivodila reakce domácího realizačního týmu i diváků. Utěšovali nás: Je nám vás líto, omlouváme se, my v tom prsty nemáme… Gesto dobré, ovšem za to si nic nekoupíme. Kluci celý zápas odmakali a… Musíme v zimě hodně zapracovat, abychom se odrazili ode dna.