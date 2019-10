Dolnoújezdský obrat po přestávce, béčko na gól soupeře nezareagovalo

I. A TŘÍDA: Sedm branek padlo na dolnoújezdském trávníku. Domácí celek se tam sebral z dvougólového manka a po velkém zvratu si připsal důležité body, které ho znovu posunuly do bezpečnějších vod. Jeho zima by tak mohla být o poznání klidnější, než to po pěti kolech vyhlíželo…

TJ Svitavy B vs. FK Proseč. | Foto: Eduard Hromadník