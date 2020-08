Fotbalový Pohár hejtmana Pardubického kraje zná šest z osmi čtvrtfinalistů. Postoupila tři mužstva z krajského přeboru a tři z I. A třídy. Do úplnosti druhého pohárového dějství scházejí dvě utkání, která budou dohrána v náhradním termínu: České Heřmanice – Pardubičky (2. září) a Litomyšl – Holice (9. září).

Pro nováčka krajského přeboru z Proseče (na snímku v červeném) nedopadla pohárová generálka podle představ. | Foto: Deník/Radek Halva

Odehrané duely měly slušné parametry, bylo znát, že do startu mistrovské sezony chybí týden. Rozhodně to lze říci o okresní bitvě ve Svitavách, kde domácí zdolali rivaly z Moravské Třebové. Rozhodl nástup do druhé půle a vydařená svitavská akce, na jejímž konci stál nabíhající a přesně zakončující Juřík. Hosté přes velkou snahu dotáhnout nedokázali. „Zápas byl herně vyrovnaný, šlo o derby v pravém slova smyslu,“ uznal vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla, že tomuto střetnutí náboj určitě nescházel.