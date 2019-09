Čekání na vítězství pokračuje, v případě Dolního Újezdu je to dokonce čekání na první bod.

Svitavská rezerva prohrála ve Vysokém Mýtě poměrně jednoznačně. Herně takový rozdíl mezi soupeři snad ani nebyl, jenže na to se nikdo ptát nebude. „O celkem jasném výsledku rozhodla nezodpovědnost našich hráčů ve vlastním pokutovém území. Ačkoli tomu výše skóre neodpovídá, hrál se vyrovnaný zápas, ale naše hra na fotbal ve vápně nás vytrestala. Nutno ovšem objektivně doplnit, že jsme si za celých devadesát minut nevypracovali ani jednu vážnější příležitost, takže vítězství domácích bylo zasloužené,“ uznal svitavský trenér Milan Janko.

Dolní Újezd rozehrál partii s ambiciózním a zatím stoprocentním rivalem z Libišan nadějně. Půl hodiny se hrálo vyrovnaně s několika šancemi na obou stranách, potom se po Fulíkově přihrávce dostal do úniku Štarman a poradil si i s gólmanem Šimonem. Těsně před odchodem do kabin se odehrála situace, kterou domácí viděli jako „divadelní“ vystoupení Machaly v šestnáctce, jenže rozhodčí to seznal jako podnět k penaltě a „do šatny“ to bylo 1:1. I tak vývoj z újezdského pohledu nevypadal marně, po přestávce ovšem bylo všechno jinak. „To nastoupilo znovu mužstvo, které reprezentuje náš oddíl na podzim. Ustrašený a nesebevědomý výkon, k tomu i četné individuální chyby. Hostující tým s řadou zkušených hráčů si šanci nenechal ujít, dával laciné góly po našich hrubkách. Jestliže jsme si mysleli, že po výkonu v prvním poločase jsou body k mání, tak druhý zase vše nekompromisně otočil,“ uvedl sekretář Jan Kabrhel.

4. KOLO:

Dolní Újezd – Libišany 1:4 (1:1)

Branky: 34. Štarman – 44. Bukač (PK), 57. Trupl, 62. Kuric, 80. Svatoň. Rozhodčí: Zerzán. ŽK: 2:2. Diváci: 144. Dolní Újezd: Pravec – Rejman (64. Nádvorník), Klusoň, M. Vomáčka, J. Čejka, Mokrejš, Drahoš (81. Váně), Fulík (63. J. Vomáčka), P. Frank, Štarman (87. D. Frank), Frňka.

Vysoké Mýto B – Svitavy B 3:0 (2:0)

Branky: 12. Kavka, 31. Dvořák (PK), 56. Podmajerský. Rozhodčí: Filipi. ŽK: 1:0. Diváci: 60. Svitavy B: Kavalír – Kyncl (64. Škeřík), Škranc, Špička, Marvan, Bednár, Svoboda, Ryšavý, Komínek, Přibilík (46. P. Juřík), Jukl (46. Říha).

Další výsledky:

Načešice – Rosice nad Labem 2:2 (0:1), pen. 5:4. Branky: Tlapák, Kopecký – Novotný, Pitterle. FC Jiskra 2008 – Proseč 0:2 (0:2). Branky: Klíma, Vopařil. Tuněchody – Přelouč 1:4 (1:1). Branky: Lamberský – Hudec, Hrečín, Vančura, Oliva. Zámrsk – Tatenice 6:0 (5:0). Branky: Jiráský 3 (1 z pen.), Novák, Hovorka, Gerčák. Utkání Žamberk – Ústí nad Orlicí B bylo odloženo na 11. 9.

Pořadí:

1. Libišany (12), 2. Proseč (9), 3. Vysoké Mýto B (9), 4. Zámrsk (8), 5. Ústí nad Orlicí B (8), 6. Rosice nad Labem (8), 7. Načešice (7), 8. Přelouč (6), 9. Tatenice (6), 10. FC Jiskra 2008 (4), 11. Žamberk (3), 12. Svitavy B (1), 13. Dolní Újezd (0), 14. Tuněchody (0).

Dva celky z regionu zůstaly v osudí fotbalového Poháru hejtmana Pardubického kraje, jehož druhé kolo je na pořadu ve středu 4. září od 18 hodin. O postup do dalších bojů budou bojovat Svitavy na trávníku Slatiňan a Dolní Újezd se vydá ke svému utkání do Horních Ředic.