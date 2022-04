Svobodova show začala vyrovnávací trefou na 1:1, při které osvědčil svůj čich na góly a také velmi dobrý výběr místa v pokutovém území, kde si našel propadlý míč a s přehledem zakončil. Při svém druhém gólovém zásahu si naběhl s balonem u kopačky na hranici šestnáctky a tvrdá přízemní střela zapadla s pomocí tyče do branky. A těsně před koncem stál na konci dobře sehraného rychlého protiútoku a zpečetil stav. Takže co více si přát a svitavský fanoušek se zájmem očekává, co je mužstvo předvede v následujících týdnech.