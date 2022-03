Nikdo nedal na Svitavsku na podzim více gólů než on. Ani v krajských soutěžích, ani v okresních. JAN BOHÁČEK (28) má zásluhu na tom, že janovský Sokol může před jarními odvetami pomýšlet na to, že se zapojí do postupové hry, jelikož na okresního lídra z Dolního Újezdu ztrácí jen bod. A to je velmi nadějná pozice.

„Myslím, že podzim byl od nás dobrý, dařilo se nám,“ je spokojen Jan Boháček. Janov vede trenér Lukáš Šváb, který sází na partu a kamarádství, což jde týmu k duhu. „Na tuto soutěž je to ideální. Přece jenom je to okres a žádná liga, mělo by to být postavené na přátelské atmosféře a potom se to podle toho odvíjí také na hřišti. Takže jsem spokojen jak se svými, tak i s týmovými výkony. Myslím si, že máme na to, abychom hráli na vrchu tabulky,“ je přesvědčen janovský střelec.

O tom, že Sokol dýchá na záda vedoucímu Dolnímu Újezdu B, rozhodl závěrečný podzimní dvojzápas s Morašicemi. Doma tomuto soupeři podlehl, avšak o týden později mu výsledek oplatil na jeho hřišti stejnou mincí. „Bylo to hodně zajímavé. V prvním zápase jsme nepředvedli vůbec nic a Morašice u nás zaslouženě vyhrály, ale ve druhém se to úplně otočilo. I když jsme dostali červenou kartu a hráli v deseti, tak jsme se moc snažili uspět a dokázali vyhrát i v oslabení,“ má na poslední podzimní duel dobré vzpomínky Jan Boháček. Aby také ne, vždyť cenné body svému mančaftu zajistil deset minut před závěrečným hvizdem právě on.

V Janově věří, že na kvalitní podzimní výkony navážou i na jaře. Jsou ve hře nejen v mistrovské soutěži, ale také v semifinále okresního poháru. „Tréninky běží, jezdili jsme i na umělku do Litomyšle. Pracujeme samozřejmě na fyzičce, balon do toho máme také zapojen, na konci se musí dát bago, aby to člověka bavilo. Chceme se porvat o přední příčky, uvidíme, jak to půjde, jarní sezona bude dlouhá. A musíme si přiznat, že jsme na podzim měli párkrát štěstí, že jsme vyhrávali i zápasy, v nichž jsme mohli body klidně ztratit. Většinou jsme nevítězili tak, že bychom soupeře přejeli, ale štěstí stálo při nás, hráli jsme vždycky až do konce utkání a vyplatilo se,“ usmívá se Jan Boháček.

