Svitavy – Zejména ve druhém poločase podali svitavští fotbalisté hrající opět bez svých futsalových opor velmi nevýrazný výkon.

Jak byl začátek jarní části z pohledu svitavských divizních fotbalistů skvostný, tak její střední část přináší naprosto opačné pocity. Ze hřiště zachraňujícího se Turnova si svěřenci trenéra Zbyňka Zbořila přivezli jasnou porážku a ta značí další tabulkový pád.

Pěnčín-Turnov – Svitavy 4:0

V sestavě hostů znovu scházeli futsalisté Belej, Seidler a Brůna, tím náročnější úloha na ně čekala. První poločas však naznačil, že i v okleštěném složení by úsilí o body nemuselo být marné. Slibné šance se totiž rodily před oběma brankami.

„Už v osmé minutě vrácený roh neusměrnil mezi tři tyče Kroulík a chvilku nato Kovář na zadní tyči hlavou netrefil branku," mrzelo trenéra Zbořila. „Mladí domácí hráči byli rychlí, velmi důrazní a i oni se dostávali ke střelbě. Hrálo se nahoru dolů, my měli několik nedotažených brejků a největší šanci měl Svoboda, který šel ze strany sám na brankáře, ale jenom ho nastřelil."

Jeden z klíčových momentů přišel těsně před odchodem do kabin. Do té dobry kvalitně pracující defenziva pustila do šance Tvrdého, s tou si ještě Ehrenberger poradil, ale z následného rohu skóroval za přispění hostů Koťátko – 1:0.

„Druhá půle už z naší strany divizní nebyla," nehledal Zbyněk Zbořil výmluvy. „Hned po vstupu na hřiště jsme si dali další ukázkový vlastenec a o výsledku bylo v podstatě rozhodnuto. Domácích poté bylo plné hřiště, vyhrávali všechny souboje a v závěru nám přidali ještě dva góly."

Hosty sice v několika šancích podržel gólman Ehrenberger, ale v poslední čtvrthodině ho překonal nejprve Bárta hlavou a pak zpečetil skóre na 4:0 Ježek.

„Špinavé prádlo si vypereme v kabině, ale nejde hrát divizní zápas v poklusu a bez soubojů. Při absenci futsalistů dostali šanci ostatní a měli možnost dokázat, že náleží do divizního kádru. Doma jsme to minule proti Nové Pace aspoň odmakali a bojovali až do konce, v Turnově jsme si bodovat nezasloužili a hlavně druhý poločas odevzdali," uzavřel Zbyněk Zbořil hodnocení dalšího nepovedeného vystoupení.

Další čeká na Svitavy v neděli 12. května a bude to boj z kategorie nejobtížnějších, jelikož přijede ambiciózní Mšeno, které letos jako jediné porazilo Jirny a zatím získalo o šest bodů více než Svitavští. Aktuálně se nachází na třetí příčce, několikrát už však nečekaně zaváhalo a domácí tak nebudou bez naděje na ukončení série porážek. Bude to ale chtít daleko lepší výkon.

Fakta – branky: 44. Koťátko, 48. vlastní, 75. Bárta, 81. Ježek. Rozhodčí: Martínek (Rokytnice nad Jizerou). ŽK: 2:1. Diváci: 200. Poločas: 1:0. TJ Svitavy: J. Ehrenberger – T. Novák (60. Chlup), Kroulík, Šplíchal, J. Novák – Paděra, Čížek – Kovář (76. L. Jukl), Ptáček, Svoboda – Ovad (74. L. Urban).

Další výsledky divize C – 24. kolo: Jirny – Dobrovice 1:1, Holice – Lhota pod Libčany 1:1, Nová Paka – Pardubice B 2:1, Letohrad – Semily 3:1, Nový Bydžov – Náchod 1:0, Ústí nad Orlicí – Kutná Hora 0:3, Mšeno – Dvůr Králové nad Labem 3:3.

Pořadí: 1. Jirny (67), 2. Kutná Hora (47), 3. Mšeno (41), 4. Ústí nad Orlicí (37), 5. Nová Paka (36), 6. Pardubice B (35), 7. Svitavy (35), 8. Letohrad (34), 9. Náchod (32), 10. Dobrovice (31), 11. Pěnčín-Turnov (30), 12. Lhota pod Libčany (29), 13. Dvůr Králové nad Labem (28), 14. Semily (26), 15. Nový Bydžov (23), 16. Holice (11).