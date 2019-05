OKRESNÍ PŘEBOR: Do finiše nejvyšší okresní fotbalové soutěže schází jenom tři kola a pořád ještě registrujeme šest celků, které se za určitých okolností mohou dostat na postupové místečko. Některé mají naději reálnou více, jiné méně, ale vzhledem k tomu, jak nepředvídatelné jsou jarní souboje, nelze nikoho odepisovat.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Hendrych

Tahák víkendu se hrál před výbornou diváckou kulisou u řeky Svitavy a domácí Březovou vynesl zpět do čela tabulky. Do zápasu přitom vstoupila špatně, když cerekvický Malý otevřel skóre po necelých čtyřech minutách hry. V závěru poločasu se do střelecké listiny zapsal jeho spoluhráč Růžek, ke své smůle však usměrnil balon za záda vlastního gólmana. Zlomem ve vývoji utkání byla brzy po přestávce přesná Procházkova hlavička, domácí díky ní obrátili vývoj a těsný náskok uhájili do posledního hvizdu.



Katem favoritů je Mladějov. Po Cerekvici a Březové si totiž vyšlápl rovněž na dosud vedoucí Opatov, a to dokonce na jeho hřišti. Střetnutí dostalo patřičné grády po přestávce, kdy padlo pět gólů. Hosté se třikrát dostali do vedení, dvakrát o ně přišli, ale v 89. minutě se prosadil Kudyn a to byl smrtící úder do opatovského terče, domácí neměli čas na to, aby náležitě odpověděli. Mladějovští si připsali svoje čtvrté vítězství v řadě.



V Jaroměřicích bylo k vidění zápolení hrané z obou stran ve vysokém nasazení a hosté z Bystrého byli efektivnější v koncovce. Jejich nejvýraznější postavou byl brankář Jaroslav Dittrich. Čerstvý šedesátník přiváděl svými zákroky domácí místy k čirému zoufalství. Dvakrát mu přitom napomohla také branková konstrukce, za stavu 1:2 zlikvidoval i pokutový kop! No a Bysterští jsou rázem v pozici, kdy ještě mohou špici přeboru pozlobit.