Zatím není vyloučeno, že se týmy na hřiště v listopadu ještě vrátí, ruku však dejme na srdce, je to velice málo pravděpodobné.

Reálnější variantou je, že pro podzimní část fotbalové soutěže skončily a všichni si budeme společně přát, aby se v nich dalo pokračovat na jaře. Jak to bude ve skutečnosti, to se rozhodne v nejbližších dnech.

PO JEDNOM CHYBĚJÍCÍM

Okresní přebor se zastavil po devíti nekompletních kolech. Jediným zápasem neodehraných v řádném termínu je ten mezi Cerekvicí nad Loučnou a Hradcem nad Svitavou, jenž byl odložen kvůli karanténě v cerekvickém týmu.

Při pohledu do tabulky nezbývá než si smutně postesknout, jaká je škoda, že se podzim pravděpodobně nedočká svého dohrání, protože takhle zajímavě rozehraný přebor tady dlouho nebyl. Rozdíly v popředí minimální, průběžně nejlepší čtveřice naskládána v rozmezí dvou bodů, většina utkání zajímavých a s nábojem na obou pólech pořadí, co lepšího by si fotbalový fanoušek mohl přát… Vždyť například vedoucí Jaroměřice měly tuto neděli hájit svoji pozici proti dotírajícímu a neustále se lepšícímu Janovu.

Podobná je situace ve III. třídě. Také v ní schází k úplnosti po devíti kolech jediné střetnutí, které si odložily celky z Vendolí a Křenova, v tomto případě ovšem z jiných než z covidových důvodů.

„Trojka“ se v tomto soutěžním ročníku má hrát tříkolovým systémem, tudíž s jedinou zmíněnou výjimkou se jejích účastníkům podařilo dokončit první třetinu naplánovaných bojů. A rovněž zde rozhodně bylo co sledovat, třeba úžasný střelecký rozlet Rohozné, kterou neuvěřitelný průměr více než pěti vstřelených branek na utkání dovedl na průběžné první místo. I tato palba ale bohužel „z vyšší moci“ utichla.

STIHLI POUZE POLOVINU

Nucené přerušení soutěží postihlo samozřejmě i mládežnické kategorie. Asi největšími smolaři jsou v této souvislosti sebraničtí mladší žáci, kteří nestihli sehrát více než čtyři mistrovské zápasy. Jednou na ně padl volný termín, duel s Březovou měli odložen dopředu, v Bystrém nehráli kvůli nepříznivému počasí a proti Jaroměřicím z důvodu karantény družstva soupeře. Jaký rozdíl oproti ve stejné soutěži hrající Borové, jež si zahrála ve všech osmi kolech, které mladší žáci měli doposud na programu.

Dílčí zápasové resty registrují i další kategorie a jak je bude možné řešit, není zatím jasné. Výkonný výbor OFS a STK OFS musí nyní čekat na aktuální vládní opatření a jejich případné změny, v návaznosti na ně potom rozhodne buď o pokračování soutěží v listopadu, nebo o jejich ukončení ve stávajícím stavu.